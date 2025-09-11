Прокуратура выясняет причину гибели во время практики студента агротехникума

В Пермском крае прокуратура устанавливает условия, которые привели к гибели учащегося на производстве в селе Карагай. Информация размещена на сайте надзорного органа.
«Прокуратурой проводится проверка по установлению причин и условий, способствовавших гибели несовершеннолетнего, а также исполнению требований законодательства в области охраны труда», — сказано на сайте прокуратуры Прикамья. Молодой человек проходил практику у индивидуального предпринимателя. В его задачи входили работы по уборке производственного цеха.
Вечером одногруппники обнаружили учащегося подросток в помещении секции стационарного работающего бетоносмешивающего станка. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть подростка. Они установили, что он скончался «в результате различных травм», — уточняет пресс-служба краевой прокуратуры.
По информации издания «Парма-Новости» погибшим являлся учащийся Кудымкарского агротехникума. Руководство учреждения факт отправки молодого человека на производство отрицает.
