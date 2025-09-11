Губернатор Текслер и мэр Лошкин оценили благоустройство сквера у кардиоцентра в Челябинске. Видео

Губернатор Текслер и мэр Лошкин проинспектировали парк у кардиоцентра Челябинска
Объезд глав по Челябинску организован в преддверии Дня города
Объезд глав по Челябинску организован в преддверии Дня города Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и мэр областного центра Алексей Лошкин проинспектировали благоустройство сквера у кардиоцентра в Центральном районе Челябинска. О главных изменениях им рассказал глава района Виктор Ереклинцев. Объезд городских объектов организован в преддверии 289-летия города, передает корреспондент URA.RU.

«В вопросе благоустройства пруда мы принципиально решили не трогать зеленые насаждения, чтобы оставить дикий вариант природы. Также на территории появится площадка для выгула собак», — рассказал Ереклинцев.

Проект, реализуемый в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», включает пешеходные дорожки, скамейки под кронами деревьев, рыбацкие пирсы с креслами и держателями для удочек. Также в проект была добавлена площадка для выгула собак. Запланировано оборудование спортивной зоны и зарыбление пруда щукой. Граффити в виде березовой рощи на ограждениях уже украсили территорию. Еще на территории появится современное освещение и система видеонаблюдения.

Сроки сдачи сквера сдвинулись из-за неблагоприятных погодных условий. Глава региона Текслер отметил, что причины оправданы.

Ранее URA.RU сообщало, что сквер будет обновлен к концу августа 2025 года. Благоустройство сквера ведется с акцентом на доступность для жителей близлежащих микрорайонов. По поручению мэра Алексея Лошкина, проектом предусмотрено создание удобных маршрутов, связывающих зону отдыха с жилыми кварталами. После завершения работ парк будут обслуживать профильные коммунальные службы — им поручат поддержание порядка и создание комфорта для посетителей.

