Власти Челябинска назвали срок завершения обновления сквера у Кардиоцентра

Сквер у Кардиоцентра в Центральном районе Челябинска будет обновлен к концу августа 2025 года. Глава города Алексей Лошкин осмотрел ход работ на объекте. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.
«Огромную территорию приводят в порядок по нацпроекту „Инфраструктура для жизни“ сразу три подрядчика. Основные работы будут завершены в конце августа», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
В сквере планируется обустроить просторные пешеходные дорожки, разместить скамейки под кронами деревьев, а также оборудовать рыбацкие пирсы, оснащенные креслами и держателями для удочек. Кроме того, в текущем году на территории появится специализированная зона для выгула собак. Особое внимание уделяется вопросам безопасности: предусмотрено современное освещение и система видеонаблюдения.
По поручению главы города, при благоустройстве акцент сделают на доступности территории для жителей близлежащих микрорайонов. Для этого проектом предусмотрено создание удобных пешеходных маршрутов, связывающих сквер с жилыми кварталами. После завершения работ объект будет незамедлительно передан на обслуживание профильным службам для поддержания порядка и комфорта посетителей.
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