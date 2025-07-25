25 июля 2025

Власти Челябинска назвали срок завершения обновления сквера у Кардиоцентра

Сквер у Кардиоцентра в Челябинске обещают обновить к концу августа
© Служба новостей «URA.RU»
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Работы в сквере ведут три подрядчика
Работы в сквере ведут три подрядчика Фото:

Сквер у Кардиоцентра в Центральном районе Челябинска будет обновлен к концу августа 2025 года. Глава города Алексей Лошкин осмотрел ход работ на объекте. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.

«Огромную территорию приводят в порядок по нацпроекту „Инфраструктура для жизни“ сразу три подрядчика. Основные работы будут завершены в конце августа», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

В сквере планируется обустроить просторные пешеходные дорожки, разместить скамейки под кронами деревьев, а также оборудовать рыбацкие пирсы, оснащенные креслами и держателями для удочек. Кроме того, в текущем году на территории появится специализированная зона для выгула собак. Особое внимание уделяется вопросам безопасности: предусмотрено современное освещение и система видеонаблюдения.

По поручению главы города, при благоустройстве акцент сделают на доступности территории для жителей близлежащих микрорайонов. Для этого проектом предусмотрено создание удобных пешеходных маршрутов, связывающих сквер с жилыми кварталами. После завершения работ объект будет незамедлительно передан на обслуживание профильным службам для поддержания порядка и комфорта посетителей.

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Сквер у Кардиоцентра в Центральном районе Челябинска будет обновлен к концу августа 2025 года. Глава города Алексей Лошкин осмотрел ход работ на объекте. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета. «Огромную территорию приводят в порядок по нацпроекту „Инфраструктура для жизни“ сразу три подрядчика. Основные работы будут завершены в конце августа», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии. В сквере планируется обустроить просторные пешеходные дорожки, разместить скамейки под кронами деревьев, а также оборудовать рыбацкие пирсы, оснащенные креслами и держателями для удочек. Кроме того, в текущем году на территории появится специализированная зона для выгула собак. Особое внимание уделяется вопросам безопасности: предусмотрено современное освещение и система видеонаблюдения. По поручению главы города, при благоустройстве акцент сделают на доступности территории для жителей близлежащих микрорайонов. Для этого проектом предусмотрено создание удобных пешеходных маршрутов, связывающих сквер с жилыми кварталами. После завершения работ объект будет незамедлительно передан на обслуживание профильным службам для поддержания порядка и комфорта посетителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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