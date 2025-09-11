Губернатор Алексей Текслер и мэр Алексей Лошкин посетили новый Центр активного долголетия в Курчатовском районе Челябинска, где пообщались с пожилыми жителями и присоединились к чаепитию с оладьями и яблочным вареньем. Главе региона провели экскурсию по всем кабинетам пространства, передает корреспондент URA.RU.
«Третьей точкой объезда стал Центр активного долголетия, открытый 20 августа. Губернатор Алексей Текслер и мэр Алексей Лошкин пообщались с пенсионерами, занимающимися творчеством и физкультурой. После присоединились к чаепитию. Визит состоялся в рамках инспекции городских объектов накануне Дня города», — сообщила корреспондент агентства.
Текслера и Лошкина угостили домашними оладьями и чаем, а один из посетителей центра по просьбе губернатора прочитал стихи собственного сочинения. Пенсионеры продемонстрировали занятия рисованием, рукоделием и физкультурой.
Как отметила директор центра Ольга Головина, учреждение предлагает 20 программ активности — от тренировки памяти и кулинарии до бильярда и физкультуры. Центр оборудован современными тренажерами, кулинарной студией, творческими мастерскими, компьютерным классом и медицинскими кабинетами. Объект создан в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья» программы «Активное долголетие».
Новый Центр активного долголетия, открытый в доме №4 в Курчатовском районе, стал вторым подобным учреждением в Челябинске. Первый центр запущен в 2024 году в Ленинском районе. На открытии объекта в августе 2025 года мэр Алексей Лошкин поручил организовать выездные пункты диспансеризации на базе центров и анонсировал создание третьего учреждения в Металлургическом районе. В пресс-службе мэрии отметили, что помещение на улице Металлургов, 49 уже приобретено, и сейчас ведется разработка дизайн-проекта.
