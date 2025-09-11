В Челябинской области подхватили новую тенденцию в спорте

В Челябинске и области появится больше спортивных объектов, где можно будет заниматься набирающим популярность спортом — пляжным волейболом. Такое поручение дал губернатор региона Алексей Текслер в ходе посещения обновленного стадиона имени Колющенко министру спорта Владимиру Иванову.
«Площадки для пляжного волейбола — востребованные объекты, этот спорт набирает сегодня популярность. Олимпийский вид спорта, между прочим. Вам задача — подумать, как организовать больше таких площадок, инвестиции на самом деле небольшие, нет ничего сложного», — поручил Текслер Иванову.
Новую площадку для пляжного волейбола продемонстрировали губернатору на стадионе имени Колющенко. Здесь же в рамках реализации программы «Строительство, ремонт и реконструкция спортивных объектов города Челябинска» провели капитальный ремонт стадиона, включавший замену искусственного покрытия на футбольном поле, реконструкцию беговых дорожек с укладкой травмобезопасного материала, а также обустройство площадок для пляжного волейбола и катания на роликах. Кроме того, сделан ремонт баскетбольной площадки и обустроено бетонное основание для установки трибун. Обновленный стадион теперь освещают четыре осветительные мачты.
В числе выполненных работ — изготовление, поставка и монтаж сборных трибун на 680 посадочных мест. Также были установлены две модульные раздевалки, оборудованные душевыми и санитарными помещениями, шесть дополнительных модульных раздевалок и административный корпус. Все мероприятия реализовывались в два этапа в течение 2024–2025 годов. Финансирование проекта осуществлялось за счет средств областного и городского бюджетов.
