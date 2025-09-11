К Зеленскому приехал спецпредставитель Трампа

Спецпосланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог прибыл в Киев. Об этом сообщают в украинских СМИ.
«Келлог прибыл с визитом в Киев», — указано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «РБК-Украина». Причина приезда спецпосланника не названа.
Предыдущий визит Келлога в Киев произошел 24 августа. Тогда спецпосланник прибыл для участия в торжествах ко Дню Независимости Украины. Также он провел встречи с руководством страны. До этого, в июле, американский спецпосланник также приезжал на Украину для переговоров с президентом Владимиром Зеленским и главой Минобороны Рустемом Умеровым. Подробности повестки нынешнего визита пока не раскрываются.
