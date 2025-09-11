11 сентября 2025

Обновленный «Высоцкий», новые трамваи и пустой ЕКАД: нейросеть предсказала будущее Екатеринбурга. Фото

Нейросеть представила внешний вид трамваев Екатеринбурга в 2125 году
Внешний вид «Высоцкого» кардинально изменится к 2125 году, считает ИИ
Бизнес-центр «Высоцкий» через сто лет в Екатеринбурге станет похожим на высотку из фантастического фильма, а на ЕКАДе не будет пробок. Именно такие изменения предсказала нейросеть к 2125 году, а вопросы ей задавал корреспондент URA.RU. 

Ослепительный «Высоцкий»

Глядя на картинку, можно подумать, что бизнес-центр расположен в новом фильме про космос. Однако такой внешний вид искусственный интеллект представил для небоскреба через столетие. Позади «Высоцкого» заметна похожая высотка, а что, если их будет две?

Мини-трамваи, яркие автобусы и троллейбусы

Нейросеть решила, что вместо пятисекционных и трехсекционных трамваев по улицам города будут разъезжать компактные оранжевые составы. По внешнему виду они напоминают нынешние трамваи.

Что касается автобусов и троллейбусов, они, считает искусственный разум, будут оснащены подсветкой. Окна и двери в них начнут делать от пола до потолка.

Березовая роща — оазис в шумном мегаполисе

В роще, где жители вели борьбу против застройки многоэтажками, к 2125 году разобьют настоящий оазис. Стволы деревьев и дно искусственного пруда подсветят лампочками. Кроме того, на изображении видны бетонные здания, разные по форме, но тоже с подсветкой стен. 

Просторный ЕКАД 

В 2125 году по ЕКАДу будут ездить совсем другие автомобили. Как считает ИИ, пробок там не будет, а в некоторых вариантах генерации может появиться и отдельная скоростная полоса. Дорогу, судя по всему, с двух сторон оградят шумовыми экранами. 

Ранее URA.RU с помощью нейросети попробовало представить, как изменится центр Екатеринбурга, появится ли вторая ветка метро и что будет с пробками в Академическом районе. Оказалось, все смелые мечты горожан осуществимы в перспективе ста лет. 

