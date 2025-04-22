22 апреля 2025

Защитники Березовой рощи выполнили основное условие сделки с мэром Екатеринбурга

Активисты отозвали иск о признании Березовой рощи особо охраняемой территорией
© Служба новостей «URA.RU»
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Активисты хотели признать Березовую рощу особо охраняемой территорией
Активисты хотели признать Березовую рощу особо охраняемой территорией Фото:
новость из сюжета
В Академическом районе начались столкновения из-за вырубки Березовой рощи

Защитники Березовой рощи отозвали иск о признании участка особо охраняемой территорией из-за краснокнижных растений. Это было главным условием сделки по роще между активистами и мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым. Теперь у застройщика «Атомстройкомплекс» будет право убрать опасные деревья с участка и демонтировать забор, рассказал URA.RU председатель ТОС «Академический» и лидер протеста Денис Каракоз.

«Все ограничения для застройщика сняты. Когда они будут демонтировать забор, пока неизвестно», — сказал он. Застройщику принадлежит участок Березовой рощи в 4 га.

Вырубка деревьев на принадлежащем «Атомстройкомплексу» участке в роще началась утром 11 февраля, это спровоцировало протест местных жителей. Работы спешно остановили, с владельца «Атома» Валерия Ананьева взяли обязательство не возобновлять их, пока суд не вынесет окончательное решение о вырубке.

О договоренности между мэром Алексеем Орловым и протестующими URA.RU сообщило вечером 12 марта. Суть сделки в том, что администрация переносит застройку с участка вдоль улицы Краснолесья на небольшой участок земли, принадлежащий МУГИСО, на углу ул. Чкалова и Вонсовского, где почти нет зеленых насаждений. Таким образом, «Атом» сможет застроить участок вплотную до ул. Чкалова. В ответ протестующие должны были отозвать свой иск. После мэрия придала 22 гектарам рощи статус особо охраняемой территории. Все новости по теме в сюжете URA.RU.

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Защитники Березовой рощи отозвали иск о признании участка особо охраняемой территорией из-за краснокнижных растений. Это было главным условием сделки по роще между активистами и мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым. Теперь у застройщика «Атомстройкомплекс» будет право убрать опасные деревья с участка и демонтировать забор, рассказал URA.RU председатель ТОС «Академический» и лидер протеста Денис Каракоз. «Все ограничения для застройщика сняты. Когда они будут демонтировать забор, пока неизвестно», — сказал он. Застройщику принадлежит участок Березовой рощи в 4 га. Вырубка деревьев на принадлежащем «Атомстройкомплексу» участке в роще началась утром 11 февраля, это спровоцировало протест местных жителей. Работы спешно остановили, с владельца «Атома» Валерия Ананьева взяли обязательство не возобновлять их, пока суд не вынесет окончательное решение о вырубке. О договоренности между мэром Алексеем Орловым и протестующими URA.RU сообщило вечером 12 марта. Суть сделки в том, что администрация переносит застройку с участка вдоль улицы Краснолесья на небольшой участок земли, принадлежащий МУГИСО, на углу ул. Чкалова и Вонсовского, где почти нет зеленых насаждений. Таким образом, «Атом» сможет застроить участок вплотную до ул. Чкалова. В ответ протестующие должны были отозвать свой иск. После мэрия придала 22 гектарам рощи статус особо охраняемой территории. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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