Защитники Березовой рощи отозвали иск о признании участка особо охраняемой территорией из-за краснокнижных растений. Это было главным условием сделки по роще между активистами и мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым. Теперь у застройщика «Атомстройкомплекс» будет право убрать опасные деревья с участка и демонтировать забор, рассказал URA.RU председатель ТОС «Академический» и лидер протеста Денис Каракоз.
«Все ограничения для застройщика сняты. Когда они будут демонтировать забор, пока неизвестно», — сказал он. Застройщику принадлежит участок Березовой рощи в 4 га.
Вырубка деревьев на принадлежащем «Атомстройкомплексу» участке в роще началась утром 11 февраля, это спровоцировало протест местных жителей. Работы спешно остановили, с владельца «Атома» Валерия Ананьева взяли обязательство не возобновлять их, пока суд не вынесет окончательное решение о вырубке.
О договоренности между мэром Алексеем Орловым и протестующими URA.RU сообщило вечером 12 марта. Суть сделки в том, что администрация переносит застройку с участка вдоль улицы Краснолесья на небольшой участок земли, принадлежащий МУГИСО, на углу ул. Чкалова и Вонсовского, где почти нет зеленых насаждений. Таким образом, «Атом» сможет застроить участок вплотную до ул. Чкалова. В ответ протестующие должны были отозвать свой иск. После мэрия придала 22 гектарам рощи статус особо охраняемой территории. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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