Пермский край выбирает губернатора: онлайн-трансляция

В Пермском крае стартовали выборы главы региона
Выборы губернатора будут идти на протяжении трех дней
Выборы губернатора будут идти на протяжении трех дней Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Пермского края — 2025

В Пермском крае начались выборы губернатора. Они будут проходить с 12 по 14 августа. В течение трех дней жители региона смогут отдать свой голос за одного из кандидатов: Ксению Айтакову (КПРФ), Людмилу Караваеву (Партия пенсионеров), Дмитрия Махонина (Единая Россия), Олега Постникова (ЛДПР), Дениса Шитова (Новые люди). Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00. URA.RU ведет онлайн-трансляцию и рассказывает о выборах.

08:00 Избирательные участки для голосования на выборах губернатора открылись в Пермском крае. Всего в регионе 1743 участка.

