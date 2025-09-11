Пермский край выбирает губернатора: онлайн-трансляция

Выборы губернатора будут идти на протяжении трех дней
Выборы губернатора Пермского края — 2025
В Пермском крае начались выборы губернатора. Они будут проходить с 12 по 14 августа. В течение трех дней жители региона смогут отдать свой голос за одного из кандидатов: Ксению Айтакову (КПРФ), Людмилу Караваеву (Партия пенсионеров), Дмитрия Махонина (Единая Россия), Олега Постникова (ЛДПР), Дениса Шитова (Новые люди). Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00. URA.RU ведет онлайн-трансляцию и рассказывает о выборах.
08:00 Избирательные участки для голосования на выборах губернатора открылись в Пермском крае. Всего в регионе 1743 участка.
