Эксперты объяснили, за счет чего выборы в России будут легитимными

Легитимность предстоящих выборов в России обеспечивается активным участием избирателей, общественным контролем и экспертным сообществом. Об этом заявили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). С 12 по 14 сентября в 81 регионе придут на выборы 55 миллионов избирателей, что подчеркивает масштаб кампании и интерес общества к процессу.
«Экспертное сообщество регионов играет одну из главных ролей в обеспечении легитимности предстоящих выборов. Эксперты в регионах сегодня — это реальная гражданская сила, с которой невозможно не считаться. Она задает тон в независимой профессиональной оценке избирательного процесса, служит созданию правовой, открытой и доступной среды в ходе проведения выборов в России», — отметил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод в пресс-центре ТАСС.
Политолог Анна Федорова, открывая дискуссию, подчеркнула, что в 2025 году ассоциация «НОМ» и Общественная палата РФ работали над повышением профессионализма наблюдателей, и эта задача достигнута. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова добавила, что общественные наблюдатели — ключевые участники процесса, обладающие навыками для проверки соблюдения закона. «Общественные наблюдатели сегодня — в числе ключевых участников избирательного процесса», — сказала она.
По данным ЦИК, в 68 регионах созданы центры наблюдения, открытые для всех участников процесса. Координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты РФ Максим Григорьев подтвердил готовность инфраструктуры с тысячами НКО и наблюдателей, особо отметив меры безопасности на приграничных территориях.
Проректор по воспитательной работе, молодежной политике и взаимодействию с органами власти, общественностью и средствами массовой информации ЛГУ им. А.С. Пушкина, заместитель председателя ОП Ленинградской области Владимир Журавлев отметил роль видеонаблюдения и экстерриториальных участков в повышении прозрачности. Никита Тюков из МПГУ подчеркнул конкурентность кампании, а Владимир Шаповалов из ЭИСИ заявил, что доверие избирателей — главный индикатор легитимности. «Легитимность российских выборов обеспечивается самими избирателями — их активным участием и доверием к итогам голосования», — подытожил он.
