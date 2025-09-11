Как и где голосовать на выборах свердловского губернатора и что нужно взять с собой

Проголосовать с 12 по 14 сентября за нового губернатора Свердловской области избиратели смогут из дома, на участках — с 08:00 до 20:00 часов— либо онлайн. Главное, что нужно знать о голосовании — в материале URA.RU.
Как работают избирательные участки
Все три дня — с 12 по 14 сентября — избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00. Задача граждан выбрать нужный — по прописке или по месту жительства (для этого необходимо было до 8 сентября подать заявление на открепление от своего адреса через Госуслуги, МФЦ, территориальную избирательную комиссию). С собой на участок нужно взять паспорт.
Где найти свой избирательный участок
Чтобы найти свой избирательный участок по прописке, нужно зайти на сайт Центризбиркома РФ, выбрать соответствующую вкладку и вбить свой адрес регистрации. Система покажет на карте, к какому объекту вы прикреплены (как правило, это школа). Сделать это все можно также через Госуслуги в разделе «Выборы».
Как проголосовать за губернатора дома
Проголосовать за губернатора Свердловской области уральцы смогут и дома. Для этого нужно самостоятельно или через помощника подать заявку в участковую избирательную комиссию. Сделать это нужно до 14 сентября, 14:00. Участковые комиссии на дому будут работать 12, 13 и 14 сентября.
Голосование через ДЭГ
Для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) свердловчане должны были заранее, до 8 сентября, подать заявление на портале Госуслуг. Сама же процедура будет проходить с 12 по 14 сентября, также с 08:00 до 20:00, на портале vybory.gov.ru. При себе нужно иметь смартфон, планшет, ноутбук. Главное, не забыть взять с собой также телефон, номер которого указан на портале как контактный, так как на него придет сообщение с кодом.
Если пропал мобильный интернет
На случай возникновения проблем с интернетом в Свердловской области будет работать 279 пунктов ДЭГ с wi-fi и проводным выходом в сеть. В Екатеринбурге для этого выделено 11 мест. В частности, на улице Вильгельма де Геннина, 53, Удельной, 46, Московской, 27, Мельковской, 7, Технической, 42А, Первомайской, 75, Чернышевского, 2, Тверитина, 41/2, Бабушкина, 16, 8 Марта, 177, улице Ленина, 15А (Горный Щит).
Свои кандидатуры на выборы губернатора выдвинули врио губернатора региона Денис Паслер, депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). Все новости по теме выборов — в сюжете агентства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!