Как в Свердловской области пройдут выборы губернатора 12-14 сентября

В Свердловской области 12-14 сентября пройдут досрочные выборы губернатора. Прошлый глава региона Евгений Куйвашев ушел в отставку 26 марта 2025 года, не доработав до окончания срока полномочий два года. Как будут работать участки в дни выборов, сколько их будет, кто в списке кандидатов на высокий пост, как можно проголосовать — ответы на эти и другие важные вопросы в большой сбойке URA.RU.
Досрочные выборы губернатора
Выборы губернатора Свердловской области пройдут досрочно в связи с тем, что 26 марта 2025 года президент РФ Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева, который возглавлял регион почти 13 лет. Куйвашева избрали в 2022-м, срок его полномочий истекал в 2027-м. Временно исполняющим обязанности областного главы был назначен Денис Паслер. На тот момент он являлся губернатором Оренбуржской области.
Сколько будут длиться выборы губернатора
Выборы губернатора Свердловской области будут длиться три дня — с 12 по 14 сентября. По словам председателя свердловского избиркома Елены Клименко, такой формат для региона является приоритетным. Ранее трехдневное голосование было в марте 2024 года на выборах президента РФ. Такой же формат, возможно, будет использован и в 2026 году, когда в регионе пройдут выборы в заксобрание.
Кандидаты в губернаторы
В выборах свердловского губернатора участвуют пять кандидатов. Это врио главы региона Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»).
Паслеру 46 лет. Он родился в Североуральске. Начал свой трудовой путь с шахты бокситового рудника муниципалитета, после возглавил завод ЖБИ, далее «ГАЗЭКС», был управляющим директором «Свердловскэнергосбыта». В политику Паслер пришел в 2008 году. Был депутатом Палаты представителей, затем свердловского заксобрания. В 2012-м при губернаторе Евгении Куйвашеве возглавил правительство области, затем возглавлял «Т-Плюс» (входит в «Ренову») , был председателем правления компании. С 2019-го по март 2025 года руководил Оренбургской областью.
Кузнецову 51 год. Он уроженец Нижней Туры Свердловской области. Трудовой путь начал с корреспондента в газете, затем основал собственное СМИ, был телеведущим, исполнительным директором Уральского института прикладной политики и экономики, первым замруководителя администрации губернатора области, являлся советником председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова в Госдуме, в 2021-м сам став депутатом. В 2022 году участвовал в выборах губернатора Свердловской области.
Ивачеву 37 лет. Родился он в Свердловске. В КПРФ вступил, еще будучи студентом физфака УрГУ им. Горького (ныне УрФУ). Прошел путь от активиста до первого секретаря областного комитета КПРФ. С 2016 года — депутат свердловского заско. В 2021 году он переизбирался. На данный момент является заместителем председателя Законодательного Собрания. Как и Кузнецов, также в 2022 году участвовал в выборах свердловского губернатора.
Каптюгу 46 лет. Он родился в Могилеве (Беларусь). При этом является выпускником УрГЭУ-СИНХ. Преподавал дзюдо (мастер спорта), прошел службу в ВДВ, работал в коммерческих структурах, возглавлял «Каслинское механическое предприятие». В политику пришел в 2017 году. Был депутатом гордумы Асбеста, с 2021 года является депутатом свердловского заксо, возглавляет фракцию ЛДПР. В сентябре 2022-го также участвовал в выборах губернатора региона.
Краеву (до середины апреля — Агаджаняну) 30 лет. Родился в Инжавинском районе Тамбовской области. Был руководителем коммерческого предприятия в сфере общепита, работал в департаменте складской логистики «Фаберлик». Участвовал в образовательной программе президента компании Алексея Нечаева (а также основателя партии «Новые люди») «Капитаны». В 2021 году переехал в Екатеринбург, создав ячейку фракции на Среднем Урале. Является депутатом свердловского заксо.
Как можно проголосовать
Проголосовать за одного из пяти кандидатов свердловчане смогут дома (для этого до 14 сентября, 14:00 нужно подать заявку в участковую избирательную комиссию), на избирательном участке, в офисах МФЦ и в центре Госуслуг ТРЦ Москвы (кто там проживает и учится), в больнице, в СИЗО, онлайн через дистанционное голосование (ДЭГ) (для этого нужно было отправить заявление до 8 сентября через Госуслуги), в ДНР. Главное, чтобы избирателям было 18 и более лет и они постоянно проживали на территории региона.
Где найти свой избирательный участок
Найти номер своего избирательного участка (по месту прописки) можно на сайте Центризбиркома РФ. Также информация эта есть на Госуслугах в разделе «Выборы». При необходимости голосования на ином избирательном участке, нужно заранее открепиться от своей территории. Заявление подается через Госуслуги. На сайте (или в приложении) нужно воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель».
Дистанционное электронное голосование в 2025 году
Дистанционное электронное голосование будет проходить на сайте vybory.gov.ru с 8:00 часов 12 сентября до 20:00 часов 14 сентября. При себе нужно иметь смартфон, номер которого был указан при заявке на Госуслугах, либо планшет, ноутбук, компьютер со стабильным доступом в Интернет.
Заявки на ДЭГ до 8 сентября включительно отправили 253 тысячи жителей Свердловской области. Это порядка 7,6% от общего числа избирателей. Больше всего заявок пришло от жителей Пелыма, Тавды и Верхней Туры. В первую двадцатку по количеству участников также вошли Верхняя Салда, Первоуральск, Кировград, Верхотурье, Краснотурьинск, Екатеринбург, Верхняя Пышма, Нижняя Салда, Камышлов, Туринская Слобода и Таборы.
Выборы губернатора: явка
При переизбрании Куйвашева на пост губернатора в 2022 голосование было однодневным. Тогда явка составила 28,47%, за действующего главу региона проголосовали 65,78% свердловчан.
Наблюдатели на выборах губернатора
К выборам губернатора Свердловской области подготовлены три тысячи наблюдателей (общественные организации и добровольцы). Граждане прошли для этого специальную подготовку. Работать наблюдатели будут на 2,5 тысячах избирательных участков все три дня с 08:00 до 20:00. Все новости по теме выборов — в сюжете URA.RU.
