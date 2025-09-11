В Качканаре (Свердловская область) появилась скульптура, посвященная ветрам. Такой подарок городу решил сделать подрядчик, ремонтирующий дороги. Но местным жителям памятник напомнил фекалии. Подробнее об инициативе URA.RU рассказал мэр Андрей Ярославцев.
«Подрядчик, который ремонтировал дорогу, удивился местным ветрам — они сильные. Композиция пока не закончена. Нужно подождать недельку, до конца сентября», — поделился Ярославцев.
Согласно задумке авторов, памятник должен передавать «шепот Уральских гор». Он сделан в виде скалы и ветра. Сталкиваясь, они рождают симфонию стихии Европы и Азии, указал Ярославцев. Арт-объект появится на Магистральном кольце, его высота шесть метров. Экспозицию в скором времени дополнят каменным оформлением и иллюминационной подсветкой.
Но качканарцы подарок пока не оценили. В комментариях под постом группы «Город Качканар» в соцсети «ВКонтакте» многие подписчики сравнили скульптуру с экскрементами. «Рыбья кость, воткнутая в кучу того самого, о чем весь город подумал», — написал Ярослав. «Похожа на кусок г...», — поделился Сергей. «При любом ракурсе напоминает какашку», — считает Елена. «Всем Качканаром еще месяц, как минимум, ржать будем», — пишет Леся. «Слон на вершине кучи из хобота типа ветра», — поделилась Светлана.
