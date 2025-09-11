Мэру свердловского города пришлось оправдываться за странный подарок. Фото

В Качканаре поставили памятник уральским ветрам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Качканару арт-объект подарил подрядчик, строящий дороги
Качканару арт-объект подарил подрядчик, строящий дороги Фото:

В Качканаре (Свердловская область) появилась скульптура, посвященная ветрам. Такой подарок городу решил сделать подрядчик, ремонтирующий дороги. Но местным жителям памятник напомнил фекалии. Подробнее об инициативе URA.RU рассказал мэр Андрей Ярославцев.

«Подрядчик, который ремонтировал дорогу, удивился местным ветрам — они сильные. Композиция пока не закончена. Нужно подождать недельку, до конца сентября», — поделился Ярославцев.

Согласно задумке авторов, памятник должен передавать «шепот Уральских гор». Он сделан в виде скалы и ветра. Сталкиваясь, они рождают симфонию стихии Европы и Азии, указал Ярославцев. Арт-объект появится на Магистральном кольце, его высота шесть метров. Экспозицию в скором времени дополнят каменным оформлением и иллюминационной подсветкой.

Но качканарцы подарок пока не оценили. В комментариях под постом группы «Город Качканар» в соцсети «ВКонтакте» многие подписчики сравнили скульптуру с экскрементами. «Рыбья кость, воткнутая в кучу того самого, о чем весь город подумал», — написал Ярослав. «Похожа на кусок г...», — поделился Сергей. «При любом ракурсе напоминает какашку», — считает Елена. «Всем Качканаром еще месяц, как минимум, ржать будем», — пишет Леся. «Слон на вершине кучи из хобота типа ветра», — поделилась Светлана.

Эскиз памятника
Эскиз памятника
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Качканаре (Свердловская область) появилась скульптура, посвященная ветрам. Такой подарок городу решил сделать подрядчик, ремонтирующий дороги. Но местным жителям памятник напомнил фекалии. Подробнее об инициативе URA.RU рассказал мэр Андрей Ярославцев. «Подрядчик, который ремонтировал дорогу, удивился местным ветрам — они сильные. Композиция пока не закончена. Нужно подождать недельку, до конца сентября», — поделился Ярославцев. Согласно задумке авторов, памятник должен передавать «шепот Уральских гор». Он сделан в виде скалы и ветра. Сталкиваясь, они рождают симфонию стихии Европы и Азии, указал Ярославцев. Арт-объект появится на Магистральном кольце, его высота шесть метров. Экспозицию в скором времени дополнят каменным оформлением и иллюминационной подсветкой. Но качканарцы подарок пока не оценили. В комментариях под постом группы «Город Качканар» в соцсети «ВКонтакте» многие подписчики сравнили скульптуру с экскрементами. «Рыбья кость, воткнутая в кучу того самого, о чем весь город подумал», — написал Ярослав. «Похожа на кусок г...», — поделился Сергей. «При любом ракурсе напоминает какашку», — считает Елена. «Всем Качканаром еще месяц, как минимум, ржать будем», — пишет Леся. «Слон на вершине кучи из хобота типа ветра», — поделилась Светлана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...