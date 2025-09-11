Что известно о гибели пермского подростка в бетономешалке во время практики

В Пермском крае 10 сентября трагически погиб 17-летний подросток. Он проходил практику на производстве и попал в шнек стационарного бетоносмесителя. Сейчас обстоятельства его гибели изучают следователи. URA.RU собрало воедино все, что известно о случившемся.
Личность
Погибший подросток учился в агротехникуме в Кудымкаре. Его мама — журналист местного издания «Парма новости». В семье шестеро детей. Отец погибшего на СВО и фактически студент был самым старшим мужчиной в семье на момент своей гибели. В Беседе с «КП-Пермь» мать погибшего студента рассказала, что он был очень ответственный и сам зарабатывал деньги, а семье всегда помогал. У них подсобное хозяйство и много живности. В детстве у мальчика было тяжелое заболевание, но его удалось спасти, и он выздоровел. 1 сентября ему исполнилось 17 лет.
Трагедия
В беседе с журналистами Елена Истомина призналась, что до сих пор не знает точной причины гибели своего сына. Она говорила со следователем. Пока предварительная версия такая: подросток проходил практику в Карагайском округе на производстве. Он забрался с перфоратором внутрь стационарного бетоносмесителя, чтобы убрать застывшие массы, в какой-то момент мешалка включилась, его одежду намотало на шнек, и он получил травмы. Из бетономешалки студента доставали другие практиканты, котороые услышали крики о помощи. Юноша скончался до приезда скорой помощи. Следователь сказал Елене, что у ее сына были тяжелые травмы груди и ноги. Точная причина пока неизвестна. Назначены экспертизы.
Уголовное дело
Сразу после гибели подростка следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушения требований охраны труда, которое повлекло гибель несовершеннолетнего». К ситуации подключилась прокуратура. Надзорное ведомство проверяет ход расследования. Мама погибшего через СМИ обратилась к председателю СКР РФ Александру Бастрыкину, чтобы он взял расследование под личный контроль.
Редакция URA.RU выражает соболезнования близким и семье погибшего.
