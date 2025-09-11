11 сентября 2025

Выборы в Пермском крае будут проходить под пристальным видеоконтролем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Главными выборами в ЕДГ станут выборы губернатора Пермского края
Главными выборами в ЕДГ станут выборы губернатора Пермского края Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Пермского края — 2025

В Пермском крае в 8:00 12 сентября открылись все 1743 участка для голосования на выборах. В списки избирателей включены 1 969 013 человек. Как сообщает крайизбирком в своем telegram-канале, на всех УИК будет организовано видеонаблюдение.

«В Пермском крае на всех 1743 участковых избирательных комиссиях будет применяться видеонаблюдение. Средства видеофиксации будут круглосуточно записывать все происходящее на участках», — говорится в сообщении.

В списки избирателей включены 1 969 013 человек. Более 16 тысяч членов избирательных комиссий задействовано в организации голосования. Комиссии будут работать 12, 13 и 14 сентября с 08:00 до 20:00. Также проголосовать можно другим способом: онлайн, при помощи механизма ДЭГ, через «Мобильный избиратель», на 14 экс-территориальных участках в Москве, на дому. Для того, чтобы проголосовать дома, необходимо до 14:00 14 сентября позвонить в свою участковую комиссию или передать просьбу о том, чтобы комиссия пришла на дом, через родственников, соседей, знакомых.

12, 13 и 14 сентября 2025 года в Прикамье проходят выборы губернатора Пермского края, выборы дум в восьми муниципалитетах, а также довыборы депутатов в четырех территориях. За легитимностью на выборах будут следить 6634 наблюдателя от Общественной палаты Пермского края, кандидатов и политических партий. Избирком Прикамья напоминает, что по всем вопросам можно обратиться по телефонам горячей линии 8 (342) 235-16-80 или 8 (800) 200-76-94. Ранее URA.RU сообщало, что в «Кристалле» будет организована трансляция с видеокамер на участках: там расположен центр общественного наблюдения за выборами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае в 8:00 12 сентября открылись все 1743 участка для голосования на выборах. В списки избирателей включены 1 969 013 человек. Как сообщает крайизбирком в своем telegram-канале, на всех УИК будет организовано видеонаблюдение. «В Пермском крае на всех 1743 участковых избирательных комиссиях будет применяться видеонаблюдение. Средства видеофиксации будут круглосуточно записывать все происходящее на участках», — говорится в сообщении. В списки избирателей включены 1 969 013 человек. Более 16 тысяч членов избирательных комиссий задействовано в организации голосования. Комиссии будут работать 12, 13 и 14 сентября с 08:00 до 20:00. Также проголосовать можно другим способом: онлайн, при помощи механизма ДЭГ, через «Мобильный избиратель», на 14 экс-территориальных участках в Москве, на дому. Для того, чтобы проголосовать дома, необходимо до 14:00 14 сентября позвонить в свою участковую комиссию или передать просьбу о том, чтобы комиссия пришла на дом, через родственников, соседей, знакомых. 12, 13 и 14 сентября 2025 года в Прикамье проходят выборы губернатора Пермского края, выборы дум в восьми муниципалитетах, а также довыборы депутатов в четырех территориях. За легитимностью на выборах будут следить 6634 наблюдателя от Общественной палаты Пермского края, кандидатов и политических партий. Избирком Прикамья напоминает, что по всем вопросам можно обратиться по телефонам горячей линии 8 (342) 235-16-80 или 8 (800) 200-76-94. Ранее URA.RU сообщало, что в «Кристалле» будет организована трансляция с видеокамер на участках: там расположен центр общественного наблюдения за выборами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...