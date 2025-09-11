Выборы в Пермском крае будут проходить под пристальным видеоконтролем

В Пермском крае в 8:00 12 сентября открылись все 1743 участка для голосования на выборах. В списки избирателей включены 1 969 013 человек. Как сообщает крайизбирком в своем telegram-канале, на всех УИК будет организовано видеонаблюдение.
«В Пермском крае на всех 1743 участковых избирательных комиссиях будет применяться видеонаблюдение. Средства видеофиксации будут круглосуточно записывать все происходящее на участках», — говорится в сообщении.
В списки избирателей включены 1 969 013 человек. Более 16 тысяч членов избирательных комиссий задействовано в организации голосования. Комиссии будут работать 12, 13 и 14 сентября с 08:00 до 20:00. Также проголосовать можно другим способом: онлайн, при помощи механизма ДЭГ, через «Мобильный избиратель», на 14 экс-территориальных участках в Москве, на дому. Для того, чтобы проголосовать дома, необходимо до 14:00 14 сентября позвонить в свою участковую комиссию или передать просьбу о том, чтобы комиссия пришла на дом, через родственников, соседей, знакомых.
12, 13 и 14 сентября 2025 года в Прикамье проходят выборы губернатора Пермского края, выборы дум в восьми муниципалитетах, а также довыборы депутатов в четырех территориях. За легитимностью на выборах будут следить 6634 наблюдателя от Общественной палаты Пермского края, кандидатов и политических партий. Избирком Прикамья напоминает, что по всем вопросам можно обратиться по телефонам горячей линии 8 (342) 235-16-80 или 8 (800) 200-76-94. Ранее URA.RU сообщало, что в «Кристалле» будет организована трансляция с видеокамер на участках: там расположен центр общественного наблюдения за выборами.
