Латник призвал Индию прекратить покупать нефть РФ для решения споров с США

США могут подписать торговое соглашение с Индией, если та прекратит закупки российской нефти. Об этом заявил министр торговли Говард Латник.
«Мы собираемся разобраться с Индией. Им необходимо открыть свой рынок и перестать покупать российскую нефть. Думаю, вопрос решится, когда они откажутся от этих закупок», — отметил он в интервью CNBC.
Вашингтон уже ввел дополнительные 25-процентные пошлины против Индии из-за поставок российской нефти и нефтепродуктов. В результате тарифы на индийский импорт достигли 50%. В Нью-Дели назвали этот шаг несправедливым. Переговоры о торговом соглашении стартовали в феврале после визита премьер-министра Нарендры Моди в Вашингтон. Индия и США рассчитывают к 2030 году удвоить товарооборот и довести его до $500 млрд. Документ предполагалось подписать осенью, однако шестой раунд переговоров, намеченный на 25 августа, был отменён.
