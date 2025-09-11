11 сентября 2025

Влиятельному главе федеральной структуры в ХМАО прочат отставку. Инсайд

Главе управления ФАС ХМАО Хабибуллину прочат отставку
В Ханты-Мансийске ждут смену главы регионального управления ФАС
В Ханты-Мансийске ждут смену главы регионального управления ФАС

Главе Ханты-Мансийского управления Федеральной антимонопольной службы Рузалину Хабибуллину прочат отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте.

«Хабибуллин сейчас уже в отпуске, на замену ему прочат варяга из другого региона. Обязанности руководителя управления исполняет заместитель Раиль Валиуллин», — сообщает инсайдер.

Хабибуллин возглавляет УФАС с 2018 года. До этого возглавлял региональное управление антимонопольной службы в Башкортостане, работал в Татарстане.

В пресс-службу УФАС направлен запрос. Ответ ожидается.

