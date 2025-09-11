11 сентября 2025

Трамп поменял мнение по поводу упавших в Польше беспилотников

Трамп заявил, что инцидент с беспилотниками мог быть ошибкой
Трамп заявил, что инцидент с беспилотниками мог быть ошибкой
новость из сюжета
В воздушное пространство Польши вторглись дроны

Президент США Дональд Трамп допустил, что происшествие с беспилотными летательными аппаратами на территории Польши могло быть результатом ошибки. Об этом глава Белого дома завил, отвечая на вопросы представителей СМИ.

«Возможно, это могло быть ошибкой. И я недоволен этой ситуацией», — заявил Трамп, чьи слова приводит агентство Clash Report.  

Ранее Трамп, комментируя инцидент с беспилотными летательными аппаратами в Польше, выразил свое отношение словом «приехали», фактически возложив ответственность на Россию за предполагаемое нарушение польского воздушного пространства. Глава правительства Польши Дональд Туск заявлял о якобы сбитых над территорией страны «российских беспилотниках», однако не представил подтверждающих доказательств их происхождения. Российские официальные представители, в частности временный поверенный в делах России Андрей Ордаш и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвергли выдвинутые обвинения, подчеркнув как отсутствие доказательной базы, так и отсутствие официальных запросов со стороны Варшавы.

