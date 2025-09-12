ПВО сбила более 29 дронов, в Пулково ввели ограничения: карта атак БПЛА по Москве и Петербургу 12 сентября

В ночь на 12 сентября, в преддверии начала выборов в различных регионах России, С Украины предприняли попытку атаковать несколько субъектов страны. В частности, о массовых атаках беспилотников сообщил мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Петербуржец предупредили, что в регионе возможны перебои в работе мобильного интернета. Карта атак дронов — в материале URA.RU.
Московская область
В 01:27 по местному времени мэр Москвы Сергей Собянин написал в telegram-канале, что средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ, летевших на столицу. На месте падения обломков работали экстренные службы. Позже было ликвидировано еще семь дронов. Общее количество сбитых дронов Украины над регионом составило девять аппаратов.
Ленинградская область
В 01:54 (по мск) в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА. Позже стало известно, что силы противовоздушной обороны сбивали дроны над территорией Волосовского , Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Всеволожского и Выборгского районов Ленобласти и Пушкинского района Петербурга. В ряде мест было зафиксировано падение обломков.
Согласно предварительной информации, в воздушном пространстве области было уничтожено свыше 20 беспилотников. В настоящее время силы ПВО продолжают отражать атаку дронов, сообщил Александр Дрозденко в своем telegram-канале. Так, на улицах Промышленная и Чехова в городе Тосно зафиксировано падение фрагментов сбитых аппаратов. Территории, где обнаружены обломки, оцеплены. Возгораний не произошло, пострадавших нет. В целях безопасности гражданам настоятельно порекомендовали воздержаться от нахождения на открытых пространствах, оставаться внутри помещений и не подходить к окнам в период работы средств ПВО.
Кроме того, в аэропорту Пулково на фоне атак ввели план «Ковер». По данным с онлайн-табло было отменены четыре рейса и еще 10 задерживались, говорится в онлайн-табло главной воздушной гавани Петербурга.
