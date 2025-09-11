В Бредах (Челябинская область) пьяный водитель битумовоза опрокинул машину на газовую трубу, повредив ее. Об этом URA.RU рассказали читатели.
«Я шла по своей улице, вышла на перекресток улицы Молодежной и проспекта Ленина. Навстречу мне ехал битумовоз и вилял по дороге. В какой-то момент он задел знак пешеходного перехода, проехал еще пару метров и опрокинулся прямо на провода и газовую трубу. И то, и то оборвалось», — рассказала женщина.
К месту прибыли экстренные службы и местные жители. Оказалось, что водитель был пьян. Есть версия, что он вез продукцию на Михеевский комбинат, но на пьяную голову перепутал направление.
URA.RU связалось с пресс-службой ГАИ региона. Там обещали уточнить информацию. Комментарий будет опубликован после получения.
Обновлено в 10:00 по Уральскому времени:
«По предварительным данным, в Бредах около 7:30 часов утра водитель 1979 года рождения, управляя авто DAF, не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет по ходу движения. В результате чего произошло опрокидывание ТС. Пострадавших нет. Освидетельствование проводилось на месте. У водителя было зафиксировано 0,848 мг/л в выдыхаемом воздухе. В отношении водителя составлены административные материалы по ч.1 ст.12.8 КоАП, по ч.2 ст.12.37 КоАП, по ч.6.12.16 КоАП. На месте работают сотрудники ГАИ и спецслужбы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!