11 сентября 2025

«Добиться следующей ветки метро»: какие наказы дают свердловчане будущему губернатору. Видео

Свердловчане просят будущего губернатора о второй ветке метро и поликлиниках
Выборы в Свердловской области проходят с 12 по 14 сентября
Выборы в Свердловской области проходят с 12 по 14 сентября Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Свердловской области — 2025

Свердловчане, которые приходят на выборы, просят будущего губернатора добиться строительства второй ветки метро, улучшить качество дорог, подтянуть сферу ЖКХ и построить новые поликлиники. Свои пожелания избиратели озвучили в беседе с корреспондентами URA.RU. 

«У нас здесь (в поселке Чапаева, микрорайон Лечебный — прим. ред.) не хватает поликлиники, она очень необходима, особенно пожилым людям. Иначе надо ехать в город, чтобы те же лекарства получать», — рассказала одна из голосующих.

Еще одна жительница Екатеринбурга попросила не только о новой больнице, но и школе, а также пожелала обновить инфраструктуру социальных объектов и проводить больше мероприятий федерального значения. Другая горожанка добавила, что хотела бы, чтобы управляющие компании работали по совести и выполняли все, что входит в их обязанности. 

«Будущему губернатору я хочу посоветовать добиться следующей ветки метро», — заявил мужчина. «Сделать дороги пригодными для использования», — добавила девушка Алена. Ее поддержал в этом еще один екатеринбуржец и подчеркнул, что нужно обратить внимание на благоустройство города и подтянуть сферу ЖКХ: «Чтобы цены соответствовали тому, что должно быть». 

«Я много разговариваю с жителями, и все говорят одно и то же: „Почему у нас такой грязный город?“ Мы недавно были в Калининграде, насколько там чисто! Я бы не сказала, что там не сорят, но там чисто. Даже наша улица Татищева: раньше сквер был усыпан цветами, этим летом тут просто растет трава. Хочу, чтобы все было красиво», — сказала Галина Ивановна.

Учитель начальных классов и по совместительству педагог-психолог попросила будущего губернатора быть внимательнее к своим избирателям, оставаться честным и правдивым. «Если дал слово — держи, если не можешь сдержать — не обещай. Мы перед Богом и людьми в ответе за то, что говорим и делаем», — уточнила женщина. 

Выборы губернатора Свердловской области проходят с 12 по 14 сентября. URA.RU следит за ходом голосования в первый день в режиме онлайн

