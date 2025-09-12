Появилось видео с границы Польши и Беларуси, закрытой на неопределенный срок

С временно закрытой границы Польши и Беларуси появилось новое видео, демонстрирующее усиленные меры безопасности. Кадры опубликовали белорусские СМИ.
На кадрах видно, как польские пограничные службы разместили на линии разграничения защитные барьеры, установили заграждения из колючей проволоки. Также полностью приостановлен пропуск граждан через пограничный пункт.
Ранее министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский заявил, что решение о закрытии границы с Беларусией носит временный характер, передает RT. Пропускной режим будет восстановлен после того, как польская сторона убедится в отсутствии якобы угрозы национальной безопасности в связи с проведением учений «Запад-2025».
