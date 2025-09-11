11 сентября 2025

Пермяки голосуют на выборах губернатора прямо на передовой в зоне СВО. Видео

Выборы пройдут 12-14 сентября
Выборы пройдут 12-14 сентября Фото:
Выборы губернатора Пермского края — 2025

Военнослужащие из Пермского края принимают участие в выборах губернатора прямо на линии боевого соприкосновения. В двух регионах, где расположены воинские части бойцов из Прикамья, организованы экс-территориальные участки.

«Данная инициатива позволила бойцам принять участие в определении будущего Пермского края без отрыва от выполнения важных боевых задач, обеспечив тем самым проведение голосования даже в условиях специальной военной операции. Голосование проходило с соблюдением всех установленных норм избирательного законодательства с применением бумажных бюллетеней», сообщает крайизбирком в своем telegram-канале.

Там работают специальные УИКи, состоящие из представителей воинских частей. Участки оснащены всем необходимым, есть плакаты с информацией о кандидатах, другие информационные материалы. О том, как проходят выборы губернатора Пермского края, читайте в онлайн-трансляцииURA.RU.

<a href=» https://t.me/ikpk59/953» target=»_blank»>telegram-канал Избирком Пермский край</a>

