Военнослужащие из Пермского края принимают участие в выборах губернатора прямо на линии боевого соприкосновения. В двух регионах, где расположены воинские части бойцов из Прикамья, организованы экс-территориальные участки.
«Данная инициатива позволила бойцам принять участие в определении будущего Пермского края без отрыва от выполнения важных боевых задач, обеспечив тем самым проведение голосования даже в условиях специальной военной операции. Голосование проходило с соблюдением всех установленных норм избирательного законодательства с применением бумажных бюллетеней», сообщает крайизбирком в своем telegram-канале.
Там работают специальные УИКи, состоящие из представителей воинских частей. Участки оснащены всем необходимым, есть плакаты с информацией о кандидатах, другие информационные материалы. О том, как проходят выборы губернатора Пермского края, читайте в онлайн-трансляцииURA.RU.
<a href=» https://t.me/ikpk59/953» target=»_blank»>telegram-канал Избирком Пермский край</a>
