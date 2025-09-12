Появились новые фото подозреваемого в убийстве Чарли Кирка

Появились новые изображения предполагаемого подозреваемого по делу об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Фотографии разместил департамент общественной безопасности штата Юта.
По данным департамента, мужчина был зафиксирован камерами наблюдения недалеко от места преступления. Кадры опубликованы на официальной странице ведомства в соцсети Х.
Ранее глава штата Юта Спенсер Кокс сообщил, что местные власти намерены ходатайствовать о применении смертной казни в отношении обвиняемого в убийстве общественного деятеля Чарли Кирка, передает RT. Кокс назвал гибель Чарли Кирка как политически мотивированное преступление.
