11 сентября 2025

В Магнитогорске полиция вернула горожанам более 2 млн рублей

В Магнитогорске (Челябинская область) сотрудники угрозыска городского УМВД вернули горожанам более 2 млн рублей, не дав им достаться мошенникам. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, они задержали курьера с деньгами.

«В Челябинской области мои коллеги из уголовного розыска УМВД России по городу Магнитогорску вернули более двух миллионов рублей гражданам, пострадавшим от мошенников. Задержан их предполагаемый курьер», — сообщила Волк.

Внимание оперативников привлек пенсионер. В ходе слежки выяснилось, что он передал пакет с деньгами неизвестной женщине. После к ней приехали еще несколько жителей города. Она собрала деньги в один пакет и передала курьеру. В момент передачи молодой человек был задержан.

На допросе он пояснил, что получил предложение о заработке в одном из мессенджеров. Он должен был забрать деньги.

«Следователями УМВД России по городу Магнитогорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — отметила Волк.

