К 300-летию Перми в городе обновили не только улицы и парки, но и знаковые исторические здания. Реставрацию прошли объекты, хорошо известные каждому пермяку: «Муравейник», Дом губернатора, «Королевские номера» и другие. Им вернули исторический облик, при этом приспособив к современным нуждам. Теперь они снова украшают город и продолжают служить людям. Какие здания пережили второе рождение и как изменился их облик за прошедшие годы — в материале URA.RU.
Муравейник
Здание центра творчества «Муравейник» — это объект культурного наследия федерального значения. Ранее там располагалось Кирилло-Мефодиевское училище. Его построили в 1910–1911 годах. В 1919 году здесь открылся клуб «Муравейник», созданный педагогом Василием Шулеповым. Позже здание использовали для школы, Пермского университета и Дворца пионеров. Сейчас в нем работает центр развития творчества детей и молодежи «Муравейник».
Реставрация началась осенью 2023 года. Сначала восстановили фасад, кровлю и окна. Работы провели в рамках подготовки к 300-летию Перми. Внутри идут работы по восстановлению интерьеров и инженерных сетей.
Дом молодежи
«Дворец молодежи» появился в 2000 году на базе Дворца культуры завода «Телта». В 2008 году учреждение стало городским и переехало в здание ДК имени Дзержинского. В 2019 году началась реконструкция здания. Работы завершили осенью 2023 года. С 1 января 2024 года оно получило новое название — «Дом молодежи».
После ремонта здание стало больше — его площадь увеличили с шести до десяти тысяч квадратных метров. Это удалось благодаря пристрою, в котором разместился театр «Балет Евгения Панфилова». В основной части оборудовали концертный зал на 544 места, малый зал и зал для репетиций. Также в здании появились коворкинг, конференц-зал и лекционная аудитория.
Благородное собрание
Здание Благородного собрания построили в 1830-е годы. Это единственный в Перми памятник архитектуры в стиле классицизм, сохранившийся до наших дней. В разные годы здесь работали гарнизонный клуб, клубы милиции и профинтерна. В 2022 году здание передали в собственность Пермского края. Через год его начали приводить в порядок — отремонтировали фасад, входные группы, крышу и окна.
Спустя два года на нем появились трещины. В июне 2025 года объявили новый этап работ. Победителем конкурса снова стала Корпорация развития Пермского края.
Королевские номера
Здание гостиницы «Королевские номера» построили в 1910 году. Его заказал купец Василий Королев. В 1918 году незадолго до своей гибели здесь жил брат последнего российского императора Николая II — Михаил Романов. В ночь на 13 июня его убили. После революции здание стало городской собственностью. В советские годы оно носило название «Гостиница №1» или «Центральная».
Во время войны здесь размещался штаб, позже — общежитие театра оперы и балета. Сейчас здание пустует. В 2024 году отремонтировали фасады и каретный проезд.
Дом губернатора
Здание на улице Сибирской, 27 построили в 1820 году. Оно принадлежало чиновнику Ивану Прянишникову. Позже его перестроили под служебную квартиру пермских губернаторов. В начале XX века здание капитально обновили. В советское время здесь работал тубдиспансер, потом прокуратура. В 1988 году здание признали памятником истории и культуры.
В 2024 году провели капремонт фасада, крыши, цоколя и крыльца, восстановили парапет и исторический облик здания. Впервые установили архитектурную подсветку. Работы выполнили в рамках подготовки к 300-летию города.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!