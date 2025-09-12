В Волгограде наградили победителей финала первого заезда «Зарница 2.0»

На Мамаевом Кургане наградили победителей финала первого заезда «Зарница 2.0»
На Мамаевом Кургане наградили победителей финала первого заезда «Зарница 2.0» Фото:

На Мамаевом кургане, у памятника воинской славы «Родина-мать зовет!», 11 сентября состоялась торжественная церемония награждения победителей финального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в средней возрастной и специальной категориях. Врио замгубернатора Волгоградской области Александр Калинин обратился с  приветственным словом к участникам. 

«Поздравляю с успешным окончанием Всероссийской игры всех участников „Зарницы 2.0“! Уверен, что дни, проведенные на легендарной Сталинградской земле, подарили вам не только радость встречи и силу победы, но и верных, надежных друзей. Благодаря этой дружбе, умению сохранять в сердцах все самое лучшее наша страна становится крепче и еще сплоченнее!», — сказал Калинин. Его слова приводятся в пресс-релизе государственного движения детей и молодежи «Движение Первых», он есть в распоряжении URA.RU. 

Отмечается, что финал игры приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Официальное закрытие и вручение наград победителям первого этапа игры началось с торжественного выноса флага России, копии Знамени Победы и флага Волгоградской области.

В специальной категории третье место занял отряд из Республики Бурятия, второе место — команда из Кемеровской области, а победитель — отряд из Ярославской области. Бронзовым призером стал отряд из Белгородской области, второе место занял коллектив из Саратовской области, а лидер — отряд из Оренбургской области. Также награды получили взвод, объединивший участников из Республики Дагестан, Ставропольского края и Республики Северная Осетия — Алания; взвод из представителей Москвы, Ярославской и Калужской областей; а победу одержал взвод из команд Алтайского края, Красноярского края и Кемеровской области.

Проект «Зарница 2.0» представляет собой современный формат, основанный на советской военно-патриотической игре. Он стремительно набирает популярность по всей России. С июня по август во всех федеральных округах РФ были проведены окружные этапы и сборы игры, в рамках которых состоялось 12 мероприятий с общим числом участников 2 420 человек. Финальное состязание объединило сильнейших представителей в городе, имеющем историческое значение — Сталинграде. Как прошел финал игры — в фоторепортаже URA.RU. Заезд для старшей возрастной группы запланирован с 15 по 22 сентября — в нем примут участие команды из всех субъектов РФ, одержавшие победу на региональных этапах и прошедшие окружные сборы. 

