«Все идет штатно»: глава свердловского избиркома — о ситуации на участках в первые часы выборов

Председатель избиркома Свердловской области Елена Клименко подвела итоги первых часов выборов губернатора. По ее словам, процесс идет в штатном режиме, передает корреспондент URA.RU.
«О глобальных каких-то нарушениях мне пока неизвестно. Все идет в штатном режиме, мы работаем. Если и случаются какие-то вопросы на избирательных участках, они решаются исключительно на месте. Ну и чаще всего сейчас большинство звонков в Центр общественного наблюдения (ЦОН) поступает как раз по уточнению информации, где находится избирательный участок, какое время голосования, как подойти», — уточнила Клименко.
Она также озвучила, сколько свердловчан проголосовало через ДЭГ. За утро 12 сентября это успели сделать более 48% избирателей (на момент публикации 50% — прим. URA.RU), подавших заявление на онлайн-голосование. Всего электронным голосованием воспользуются более 259 тысяч граждан. Выводы и прогнозы о том, когда будет самый большой наплыв избирателей, делать пока рано, заявила Елена Клименко.
Досрочные выборы губернатора региона проходят 12-14 сентября. Они стартовали в 08:00 по местному времени. Участки будут работать ежедневно до 20:00. На пост претендуют врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). За ходом первого дня выборов URA.RU следит в режиме онлайн. Все новости по теме — в этом сюжете.
