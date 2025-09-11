11 сентября 2025

В Свердловской области стартовали выборы губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы губернатора пройдут с 12 по 14 сентября
Выборы губернатора пройдут с 12 по 14 сентября Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Свердловской области — 2025

В Свердловской области начался первый день голосования за нового губернатора, которое продлится по 14 сентября. Избирательные участки будут работать каждый день с 08:00 до 20:00 часов.

Выборы губернатора в Свердловской области в 2025 году являются досрочными. Прошлый глава Евгений Куйвашев возглавлял регион с 2012 года, в последний раз был переизбран в 2022-м. Срок его полномочий истекал в 2027 году, но 26 марта он ушел в отставку. В этот день врио губернатора Свердловской области президент Владимир Путин назначил Дениса Паслера — бывшего свердловского премьера, с 2019 года возглавлявшего Оренбуржье.

В выборах губернатора участвуют пять человек. Помимо Паслера («Единая Россия») это депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»).

Свой избирательный участок можно найти через сайт избиркома. При очном голосовании обязательно необходимо иметь с собой паспорт. Что еще нужно знать избирателю — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области начался первый день голосования за нового губернатора, которое продлится по 14 сентября. Избирательные участки будут работать каждый день с 08:00 до 20:00 часов. Выборы губернатора в Свердловской области в 2025 году являются досрочными. Прошлый глава Евгений Куйвашев возглавлял регион с 2012 года, в последний раз был переизбран в 2022-м. Срок его полномочий истекал в 2027 году, но 26 марта он ушел в отставку. В этот день врио губернатора Свердловской области президент  Владимир Путин назначил Дениса Паслера — бывшего свердловского премьера, с 2019 года возглавлявшего Оренбуржье. В выборах губернатора участвуют пять человек. Помимо Паслера («Единая Россия») это депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). Свой избирательный участок можно найти через сайт избиркома. При очном голосовании обязательно необходимо иметь с собой паспорт. Что еще нужно знать избирателю — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...