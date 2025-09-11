В Свердловской области стартовали выборы губернатора

В Свердловской области начался первый день голосования за нового губернатора, которое продлится по 14 сентября. Избирательные участки будут работать каждый день с 08:00 до 20:00 часов.
Выборы губернатора в Свердловской области в 2025 году являются досрочными. Прошлый глава Евгений Куйвашев возглавлял регион с 2012 года, в последний раз был переизбран в 2022-м. Срок его полномочий истекал в 2027 году, но 26 марта он ушел в отставку. В этот день врио губернатора Свердловской области президент Владимир Путин назначил Дениса Паслера — бывшего свердловского премьера, с 2019 года возглавлявшего Оренбуржье.
В выборах губернатора участвуют пять человек. Помимо Паслера («Единая Россия») это депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»).
Свой избирательный участок можно найти через сайт избиркома. При очном голосовании обязательно необходимо иметь с собой паспорт. Что еще нужно знать избирателю — в материале URA.RU.
