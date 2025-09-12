В Каменске-Уральском девочки пожарили зефир на Вечном огне. Видео

Осквернение мемориала школьницы записали на видео
Осквернение мемориала школьницы записали на видео

В Каменске-Уральском (Свердловская область) две школьницы пожарили зефир на Вечном огне. Девочек уже разыскивают силовики для привлечения к ответственности, рассказали URA.RU в прокуратуре региона.

«11 сентября в вечернее время две несовершеннолетние девочки, находясь на мемориале „Воинам-рабочим“ одного из заводов Каменска-Уральского, на Вечном огне пожарили зефир», — пояснили в ведомстве. Личность школьниц устанавливают.

Отмечается, что проверка по факту инцидента уже организована. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

