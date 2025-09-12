В ночь на пятницу, в 01:15, Польша полностью перекрыла пограничный переход с Беларусью. В пункте пропуска «Тересполь» (со стороны Беларуси — «Брест») польские пограничники установили заграждения из колючей проволоки и металлические щиты, окончательно заблокировав движение через границу. Что происходит на границе Польши и Белоруссии — в фоторепортаже URA.RU.
На территории пункта были замечены вооруженные военнослужащие в полной экипировке, включая бронежилеты и защитные шлемы. Автобусам, находящимся на белорусской стороне, придется сдавать назад, поскольку ширина моста не позволяет совершить разворот. Из-за закрытия границы пассажирам придется корректировать свои маршруты.
После закрытия автодорожного пункта пропуска «Брест» остается ограниченное число возможностей для пересечения границы с Евросоюзом. На литовском направлении доступны пункты пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони», на латвийской границе действует пункт «Григоровщина». Также остается возможность вылета из Национального аэропорта Минск рейсами, отправляющимися за пределы Беларуси через третьи страны.
Отмечается, что работа электронной очереди в пункте пропуска «Брест» не будет приостановлена на период закрытия со стороны Польши. После возобновления работы границы все желающие смогут пересечь ее в соответствии с полученным номером электронной очереди.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что учения носят оборонительный характер, страны не собираются ни на кого нападать. Польша же перебросила к границе около 40 тысяч солдат.
