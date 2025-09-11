На трассе Пермь — Березники закрыли опасное кафе

В поселке Челва Добрянского округа Прикамья, который находится на трассе Пермь — Березники, на 45 суток закрыли кафе «Путник». Причиной приостановки деятельности стала антисанитария, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю.
«Водоснабжение кафе осуществляется от находящейся в складском помещении скважины без документов, подтверждающих соответствие воды предъявляемым к ней требованиям. Предприниматель, оказывающий услуги по организации питания, получил наказание в виде приостановления деятельности кафе сроком на 45 суток», — сообщает ведомство.
Были опечатаны все двери, ведущие в здание. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки сохранности наложенных пломб.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае за первое полугодие 2025 года из-за несоблюдения санитарных требований была приостановлена деятельность 101 предприятия общественного питания. Это более чем восемь раз превышает аналогичный показатель 2024 года, когда за тот же период было закрыто 12 заведений. Кроме того, уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями и сальмонеллезом за шесть месяцев 2025 года оказался на 23% выше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
