11 сентября 2025

В ХМАО рекордно подорожал кофе

Стоимость натурального кофе в Югре за год выросла более чем на 30%. Цена килограмма зерновой или молотой продукции превысила 2,5 тысячи рублей, сообщил Росстат.

«Средняя стоимость натурального кофе в зернах и молотого за килограмм в ХМАО составляет 2594 рублей. Год назад цена была на уровне 1944 рублей. Соответственно, рост составил 33,3%», — следует из данных службы статистики, которые есть в распоряжении URA.RU. Растворимый кофе также вырос в цене почти на 30%.

Дороже всего среди крупнейших городов Югры натуральный кофе продают в Сургуте. Здесь килограмм зерен в среднем обойдется дороже 3 тысяч рублей.

В Ханты-Мансийске и Нижневартовске цены почти одинаковые. В местных магазинах просят около 2,2 тысяч за килограмм.

Ранее URA.RU рассказывало, о причинах резкого подорожания кофе. Они связаны с рекордным ростом цен на мировой бирже, небывалым спросом на него в густонаселенных странах Азии, а также низким урожаем в прошлом году.

