Пермского студента, погибшего в бетономешалке, похоронят в субботу

Похороны 17-летнего Романа Сторожева пройдут в субботу, 13 сентября. Юноша погиб во время прохождения практики в стационарном бетоносмесителе.
«Похороны моего сыночка Ромы Сторожева будут в субботу, 13 сентября. Отпевание и прощание состоятся по адресу: деревня Васюкова, ул. Кувинская, д. 1, кв. 2. Отпевание состоится в 12:00. Прощание будет в 13:00», — пишет «Парма Новости» со слов мамы студента Елены Истоминой.
Женщина призвала всех, кто был знаком с Романом прийти и проводить его в последний путь. После похорон будет организован прощальный обед в столовой Кувинской школы.
Подросток трагически погиб вечером 10 сентября. Он проходил практику на производстве в Карагайском округе. Роман забрался в стационарный бетоносмеситель, чтобы очистить его, но аппарат по непонятным причинам включился, и юноша получил смертельные травмы. Доставали его оттуда одногруппники. Сейчас в случившемся разбираются следователи.
