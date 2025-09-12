Западные страны поставляют Украине списанные зенитно-ракетные комплексы Patriot устаревшие боеприпасы. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«Многие или большинство установок Patriot, которые получила Украина, — это старые установки. Они были выведены из эксплуатации где-то в Европе, они получили боеприпасы, которые лежали на складах с 1990-х годов...», — отметил Мирошник.
Дипломат подчеркнул, что подобная практика приводит к инцидентам с попаданием ракет по гражданским объектам на территории Украины, и эти случаи часто используются Киевом для обвинения России. Он сообщил, что украинская сторона засекречивает информацию о происхождении боеприпасов и техническом состоянии доставляемых западных систем. По мнению Мирошника, если бы был проведен анализ траектории полета и технических характеристик используемых снарядов, — выяснилось бы много неудобных для Киева подробностей.
