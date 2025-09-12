На челябинской рублевке федеральный девелопер построит новый ЖК

В поселке Терема Сосновского района Челябинской области федеральный девелопер «Брусника» возведет новый жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой. Проект 11 сентября одобрила экспертная организация ООО «Проммаш Тест экспертиза», сообщается на сайте госреестра.
«Жилой комплекс „Эльтаун 1“, расположенный на территории поселка Терема Сосновского муниципального района Челябинской области. Первый этап — многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземными автостоянками. Положительное заключение», — сообщается на сайте госреестра.
В центре Челябинска рядом с кинотеатром Пушкина в ближайшее время федеральный девелопер также возведет новый ЖК. Там появится первый в городе ЖК по проекту КРТ на месте расселенных домов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!