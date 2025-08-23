Под санкции Зеленского попала пермская судоходная компания

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украина ввела санкции против пермского судовладельца
Украина ввела санкции против пермского судовладельца Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В новый пакет санкционных ограничений Украины попала пермская судоходная компания «Кама Шиппинг». Полный перечень лиц и организаций опубликован на сайте офиса украинского президента Владимира Зеленского.

«Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Включить в список — ООО „Кама Шиппинг“, Пермь», — указано в тексте документа.

На Украине у компании заблокируют активы, если таковые имеются. Судовладельцу также запрещены торговые операции на территории страны, транзит и перевозка грузов. Лицензии будут отозваны, сделки с недвижимостью не будут иметь юридической силы.

По данным ФНС, доходы ООО за прошлый год составили 394,2 млн рублей, расходы — 400,1 млн, убыток — 5,9 млн рублей. Компания уже девять лет на рынке. В августе 2016 года ей присвоили статус «малое предприятие». Основное направление работы — деятельность внутреннего водного грузового транспорта.

Название «Кама Шиппинг» остается на слуху из-за резонансной истории с двумя затонувшими танкерами в Керченском проливе. Один из них — «Волгонефть-212» — принадлежит фирме из Перми.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В новый пакет санкционных ограничений Украины попала пермская судоходная компания «Кама Шиппинг». Полный перечень лиц и организаций опубликован на сайте офиса украинского президента Владимира Зеленского. «Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Включить в список — ООО „Кама Шиппинг“, Пермь», — указано в тексте документа. На Украине у компании заблокируют активы, если таковые имеются. Судовладельцу также запрещены торговые операции на территории страны, транзит и перевозка грузов. Лицензии будут отозваны, сделки с недвижимостью не будут иметь юридической силы. По данным ФНС, доходы ООО за прошлый год составили 394,2 млн рублей, расходы — 400,1 млн, убыток — 5,9 млн рублей. Компания уже девять лет на рынке. В августе 2016 года ей присвоили статус «малое предприятие». Основное направление работы — деятельность внутреннего водного грузового транспорта. Название «Кама Шиппинг» остается на слуху из-за резонансной истории с двумя затонувшими танкерами в Керченском проливе. Один из них — «Волгонефть-212» — принадлежит фирме из Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...