Под санкции Зеленского попала пермская судоходная компания

В новый пакет санкционных ограничений Украины попала пермская судоходная компания «Кама Шиппинг». Полный перечень лиц и организаций опубликован на сайте офиса украинского президента Владимира Зеленского.
«Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Включить в список — ООО „Кама Шиппинг“, Пермь», — указано в тексте документа.
На Украине у компании заблокируют активы, если таковые имеются. Судовладельцу также запрещены торговые операции на территории страны, транзит и перевозка грузов. Лицензии будут отозваны, сделки с недвижимостью не будут иметь юридической силы.
По данным ФНС, доходы ООО за прошлый год составили 394,2 млн рублей, расходы — 400,1 млн, убыток — 5,9 млн рублей. Компания уже девять лет на рынке. В августе 2016 года ей присвоили статус «малое предприятие». Основное направление работы — деятельность внутреннего водного грузового транспорта.
Название «Кама Шиппинг» остается на слуху из-за резонансной истории с двумя затонувшими танкерами в Керченском проливе. Один из них — «Волгонефть-212» — принадлежит фирме из Перми.
