Европа придумала, куда деть российские активы

Евросоюз рассматривает возможность перевода замороженных российских активов в более рискованные инвестиционные инструменты для увеличения прибыли, которую направят на поддержку Украины. Об этом сообщает издание Politico.
«Брюссель проверяет готовность национальных капиталов переводить активы в более рискованные инвестиции, которые могли бы принести больше прибыли Украине и усилить давление на Россию», — сказано в сообщении. В публикации подчеркивается, что ЕС стремится усилить финансовую поддержку Киева, а также расширить инструмент экономического давления на Москву.
Кроме того, отмечается, что сумма замороженных активов составляет почти 200 миллиардов евро. Российские власти неоднократно называли заморозку своих активов за рубежом незаконной и расценивали подобные действия как «воровство». Официальная позиция Москвы состоит в том, что любые попытки использовать заблокированные средства без согласия России будут иметь негативные последствия для мировой финансовой системы.
