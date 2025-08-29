Европа придумала, куда деть российские активы

ЕС планирует использовать замороженные российские активы на поддержку Украины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЕС хочет использовать замороженные активы России на поддержку Украины
ЕС хочет использовать замороженные активы России на поддержку Украины Фото:

Евросоюз рассматривает возможность перевода замороженных российских активов в более рискованные инвестиционные инструменты для увеличения прибыли, которую направят на поддержку Украины. Об этом сообщает издание Politico.

«Брюссель проверяет готовность национальных капиталов переводить активы в более рискованные инвестиции, которые могли бы принести больше прибыли Украине и усилить давление на Россию», — сказано в сообщении. В публикации подчеркивается, что ЕС стремится усилить финансовую поддержку Киева, а также расширить инструмент экономического давления на Москву.

Кроме того, отмечается, что сумма замороженных активов составляет почти 200 миллиардов евро. Российские власти неоднократно называли заморозку своих активов за рубежом незаконной и расценивали подобные действия как «воровство». Официальная позиция Москвы состоит в том, что любые попытки использовать заблокированные средства без согласия России будут иметь негативные последствия для мировой финансовой системы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Евросоюз рассматривает возможность перевода замороженных российских активов в более рискованные инвестиционные инструменты для увеличения прибыли, которую направят на поддержку Украины. Об этом сообщает издание Politico. «Брюссель проверяет готовность национальных капиталов переводить активы в более рискованные инвестиции, которые могли бы принести больше прибыли Украине и усилить давление на Россию», — сказано в сообщении. В публикации подчеркивается, что ЕС стремится усилить финансовую поддержку Киева, а также расширить инструмент экономического давления на Москву. Кроме того, отмечается, что сумма замороженных активов составляет почти 200 миллиардов евро. Российские власти неоднократно называли заморозку своих активов за рубежом незаконной и расценивали подобные действия как «воровство». Официальная позиция Москвы состоит в том, что любые попытки использовать заблокированные средства без согласия России будут иметь негативные последствия для мировой финансовой системы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...