Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии на «удаленке» в Перми

В Перми руководителю отдела маркетинга и рекламы предлагают зарплату от 300 000 рублей. О других высокооплачиваемых вакансиях на «удаленке» рассказали URA.RU аналитики сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru.
«Руководителю отдела маркетинга и рекламы готовы платить от 300 000 рублей. Еще одной высокооплачиваемой позицией стал ведущий программист 1С с зарплатой от 265 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в hh.ru.
В топ также вошли финансовый директор (CFO) и инженер-программист по разработке постпроцессоров для станков с ЧПУ с доходом от 250 тысяч рублей. Системный аналитик может получать от 230 до 350 тысяч рублей, а юрисконсульт в финтех-сфере — до 4 000 долларов).
Среди других предложений на «удаленке» — руководитель отдела backend-разработки (от 200 тысяч рублей) и Senior Flutter-разработчик (до 250 тысяч рублей). Также на высокую зарплату могут рассчитывать региональный представитель B2B по инженерному оборудованию (от 180 тысяч рублей) и инженер промышленного и гражданского строительства (от 170 тысяч рублей).
