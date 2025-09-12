ВТБ отреагировал на снижение ключевой ставки

ВТБ снижает ставки по ипотеке и кредитам
ВТБ улучшит условия по ипотечным программам
ВТБ улучшит условия по ипотечным программам

ВТБ отреагировал на снижение ключевой ставки до 17% годовых и в ближайшее время снизит ставки по потребительским кредитам сразу на четыре процентных пункта. Об этом сообщила пресс-служба банка.

«ВТБ оперативно отреагировал на решение ЦБ РФ и уменьшил ставки по потребительским кредитам сразу на 4 процентных пункта», — заявили в пресс-службе. Кроме того, ожидается, что ставки также снизятся по ипотечным и автокредитным программам. В банке объяснили, что решение ЦБ способствует восстановлению спроса на кредиты.

По прогнозу ВТБ, основной спрос на рынке ипотечного кредитования во втором полугодии будет сосредоточен на льготных программах: по итогам года три из четырех сделок пройдут с господдержкой.

Сегодня, 12 сентября, Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на один процентный пункт — до 17% годовых, что стало третьим снижением подряд. Ожидалось, что ставка опустится до 16%. В пресс-службе регулятора объяснили это решение возвращением экономики к устойчивому росту. Как заявил URA.RU директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов, замедление ВВП повышает риски стагнации и банкротств, что побуждает регулятора смягчать денежно-кредитную политику независимо от инфляции.

