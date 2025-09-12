Сбербанк снизит ставки по ипотеке на фоне решение Центробанка РФ

Сбербанк объявил о снижении ставок по рыночной ипотеке вслед за решением Центробанка РФ. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
«Сбер снижает ставки по рыночной ипотеке на один-два процентных пункта в зависимости от размера первоначального взноса», — говорится в сообщении пресс-службы. Обновленные условия вступят в силу с 15 сентября. Размер снижения ставок будет зависеть от величины первоначального взноса:
- При взносе от 20,1% — снижение на один процентный пункт;
- При взносе от 30,1% — снижение на полтора процентных пункта;
- При взносе от 50,1% и выше — снижение на два процентных пункта.
Минимальная ставка по рыночной ипотеке на покупку первичного жилья составит 17,4% годовых. Изменения коснулись не только покупки новостроек. Минимальная ставка на приобретение вторичного жилья теперь составит 17,8% годовых. Аналогичная ставка будет действовать и по программе «Строительство жилого дома». Сбербанк также объявил о снижении ставок по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости». С 15 сентября она станет ниже на 1,5 процентных пункта.
Ставки по уже одобренным, но еще не выданным ипотечным кредитам будут скорректированы автоматически. Клиенты смогут получить актуальную информацию о своих заявках в личном кабинете на сервисе Домклик.
Ранее Совет директоров ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт — до 17% годовых. На фоне этого решения курс доллара опустился до отметки в 83 рубля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.