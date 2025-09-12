Олимпийский чемпион Андрей Чемеркин скончался на 54-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России. Легендарный спортсмен умер в возрасте 53 лет. Причина смерти не уточняется.
«Невосполнимая утрата для всего тяжелоатлетического мира. Сегодня ушел из жизни Андрей Иванович Чемеркин. Человек?легенда, человек?эпоха», — говорится в официальном заявлении федерации. Руководство также выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
О смерти спортсмена также сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он подчеркнул, что Чемеркин внес значительный вклад в развитие спорта на Ставрополье и своим примером вдохновил многих молодых атлетов региона. По словам главы региона, спортсмен был не только силен физически, но и отличался большой душевной щедростью.
Андрей Чемеркин родился и вырос в Ставропольском крае. Он был одним из самых титулованных российских тяжелоатлетов. В 1996 году он завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Атланте в супертяжелой весовой категории, а в 2000 году получил бронзу на Олимпиаде в Сиднее. За свою карьеру спортсмен стал четырехкратным чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы и установил шесть мировых рекордов. После ухода из спорта он занимался тренерской работой и активно участвовал в пропаганде здорового образа жизни среди молодежи.
