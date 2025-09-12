Челябинец, поджегший дом ушедших от него подруги и детей, получил срок в колонии

Челябинца приговорили к девяти годам колонии
Челябинца приговорили к девяти годам колонии

Жителя Троицка (Челябинская область) признали виновным в покушении на убийство своей подруги и ее детей: по официальным данным пресс-службы СКР, в феврале мужчина поджег дом, в котором находилась семья. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он получил девять лет колонии.

«Троицкий горсуд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. „а“, „в “, „г“, „е“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества). С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент произошел 18 февраля 2024 года. Как сообщили в пресс-службе СКР по региону, мужчина напился и приревновал сожительницу. Следующим шагом стал поджог дома. Помимо женщины, которая была беременной, в жилище находились двое детей 4-х и 10-ти лет и мать женщины. Они успели спастись из полыхающего дома.

