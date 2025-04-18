Дома, построенные пленными немцами: что ждет «немецкий квартал» на ЧМЗ в Челябинске — фото, видео

На месте немецкого квартала в Челябинске построят новый микрорайон

18 апреля 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

Немецкий квартал построен пленными немцами и трудармейцами в середине 1940-х годов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне В Металлургическом районе Челябинска есть немецкий квартал с уникальной архитектурой, построенный пленными немцами и трудармейцами в середине 1940-х годов. Кварталу уже более 80 лет. При этом краеведы и архитекторы требуют, чтобы «маленькую Германию» признали наконец объектом культурного наследия, а многие местные жители, напротив, выступают за его снос. Подробности в материале URA.RU. История квартала, похожего на Гамбург в Германии Строить исторический квартал на ЧМЗ начали одновременно с возведением металлургического завода. Возвести крупный комбинат советское руководство решило на Бакальском месторождении железных руд в начале войны. В 1941 году туда свозили оборудование из разных уголков Советского Союза, в том числе с подмосковного завода «Электросталь», из Сталинграда и Запорожья, с металлургических комбинатов Липецка и Алчевска. Днем рождения промышленного гиганта стало 19 апреля 1943 года, когда первая электросталеплавильная печь ЧМК выдала первую плавку. Сам немецкий квартал в Челябинске построили в середине 1940-х годов. Всего было возведено около 30 домов. При строительстве городка участок огородили колючей проволокой и развернули площадку «Бакалстроя» и трудовых лагерей. Жители района ЧМЗ уверены — квартал строили пленные голодные немцы. Однако согласно архивным данным, квартал в 1942 году кроме пленных гитлеровцев строили также мобилизованные в армию поволжские немцы, красноармейцы и еще несколько тысяч человек, которые были гражданами СССР, но родились при этом в семьях болгар, поляков, чехов, финнов и итальянцев. На 9000 пленных приходилось 45 000 трудармейцев. Руководили строительством завода и соцгорода архитектор Яков Скуратовский и начальник «Челябметаллургстроя» Яков Рапопорт. Первый был эвакуирован из блокадного Ленинграда, взял довоенный проект планировки Металлургического района архитектора Ибрагима Гохблита, расчертил несколько улиц с домами для рабочих и «хмельницкий» бульвар. Второй был одним из руководителей ГУЛАГа. Он в 1944-м стал начальником управления строительства теперь уже «Челябметаллургстроя» и руководил постройкой нескольких заводских цехов, трамвайной линии, парка культуры и отдыха. Он также курировал возведение первых жилых домов с центральным отоплением. По архивным данным, этими домами как раз и являются немецкие трехэтажки на улице Социалистической. Немецкий квартал с уникальной архитектурой на ЧМЗ был построен пленными немцами и трудармейцами в середине 1940-х годов Ольга Снопкова Немецкий городок в наши дни На сегодняшний день сохранилось 12 домов из 30. Оставшиеся трехэтажные здания находятся на улице Социалистической на четной стороне улицы — с 26 по 38 дом. Некоторые здания — одноподъездные, их строили для руководящего состава металлургического завода. Дома на два подъезда возводили для других сотрудников предприятия, в том числе для передовиков сталелитейного цеха. Часть домов спроектировали на 18, а часть — на 36 квартир. При этом изначально дома в немецком квартале считались элитными. В квартирах для начальства даже были комнаты для кухарок, которые впоследствии перестроили под ванные комнаты. За 70 лет существования немецкого квартала произошли и другие изменения. Так, печное отопление заменили центральным, а в 1960-х годах к домам подвели газ. Также со временем видоизменились и балконы. Свой первоначальный вид сохранили только фасады. Сейчас в немецком квартале живут как потомки работников металлургического комбината, так и обычные челябинцы. Строить исторический квартал на ЧМЗ начали одновременно с возведением металлургического завода Ольга Снопкова Ценность «маленькой Германии» Как утверждают челябинские краеведы и архитекторы, у домов — типичная немецкая планировка. Немецкий квартал они называют историческим местом, позволяющим окунуться в прошлое и увидеть, что было десятки лет назад. Краевед Юрий Латышев считает, что квартал — не удачное место для комплексного развития территории (КРТ). «Металлургический район — сомнительное место для нормальной жизни в Челябинске. С севера — завод ЧМК, с юга — ЧЭМК и ЧЦЗ. Считаю, людей из домов, если они желают, нужно переселять, а дома использовать для общественных целей», — сообщил Латышев. Также краевед Латышев отметил, что такой архитектуры нигде в России больше нет. Есть похожие дома в Калининграде и Калининградской области. Однако все равно можно найти отличия. И то, что привычно для бывшей немецкой территории, совершенно нехарактерно для Челябинска. Ценность квартала не раз признавали архитекторы из других городов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Такого же мнения придерживается и продавец в магазине, что рядом с немецким кварталом. По мнению челябинки, комплексная застройка территории усугубит экологическую ситуацию, а снос квартала лишит Металлургический район неповторимого шарма, ведь по району так приятно гулять. Ценность квартала не раз признавали и архитекторы из других городов. А представители московского градостроительного института «Гипрогор», которые разрабатывали генплан Челябинска, тоже признавали ценность этого квартала. И говорили, что его обязательно надо сохранить. Трехэтажные здания находятся на улице Социалистической на четной стороне улицы — с 26 по 38 дом Ольга Снопкова Почему немецкий квартал снесут несмотря на историческую ценность Как отметили в мэрии Челябинска, немецкий квартал входит в проект комплексного развития территорий (КРТ). Его снесут, а на территории построят новый крупный микрорайон с соцобъектами. При этом за снос квартала выступают многие его жители. Они утверждают, что в квартирах сложно жить — они разваливаются изнутри. Жители говорят о том, что дома были построены как временные жилища, и сегодня уже сильно обветшалые. Фундаментов у жилых зданий нет, деревянные перекрытия сгнили, в домах — сырость, трубы парят, а зимой холодно. Дома были построены как временные жилища, и сегодня уже сильно обветшалые Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Дома в немецком квартале на ЧМЗ в Челябинске были построены как временные жилища. Строители вырывали небольшие траншеи, укладывали туда булыжники, камни, а сверху заливали ил, песок, все это мешали. То есть фундаментов нет, деревянные перекрытия сгнили, летом в квартирах постоянная сырость, зимой — холодно, а трубы парят. Во время ливней в крышах и вовсе образуются дыры», — негодует жительница дома в немецком квартале Светлана. Поэтому, несмотря на нетипичную завораживающую архитектуру, погружающую горожан и гостей города в прошлое, многие местные жители высказываются за снос квартала. Они согласны с решением властей и готовы к переезду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Металлургическом районе Челябинска есть немецкий квартал с уникальной архитектурой, построенный пленными немцами и трудармейцами в середине 1940-х годов. Кварталу уже более 80 лет. При этом краеведы и архитекторы требуют, чтобы «маленькую Германию» признали наконец объектом культурного наследия, а многие местные жители, напротив, выступают за его снос. Подробности в материале URA.RU. История квартала, похожего на Гамбург в Германии Строить исторический квартал на ЧМЗ начали одновременно с возведением металлургического завода. Возвести крупный комбинат советское руководство решило на Бакальском месторождении железных руд в начале войны. В 1941 году туда свозили оборудование из разных уголков Советского Союза, в том числе с подмосковного завода «Электросталь», из Сталинграда и Запорожья, с металлургических комбинатов Липецка и Алчевска. Днем рождения промышленного гиганта стало 19 апреля 1943 года, когда первая электросталеплавильная печь ЧМК выдала первую плавку. Сам немецкий квартал в Челябинске построили в середине 1940-х годов. Всего было возведено около 30 домов. При строительстве городка участок огородили колючей проволокой и развернули площадку «Бакалстроя» и трудовых лагерей. Жители района ЧМЗ уверены — квартал строили пленные голодные немцы. Однако согласно архивным данным, квартал в 1942 году кроме пленных гитлеровцев строили также мобилизованные в армию поволжские немцы, красноармейцы и еще несколько тысяч человек, которые были гражданами СССР, но родились при этом в семьях болгар, поляков, чехов, финнов и итальянцев. На 9000 пленных приходилось 45 000 трудармейцев. Руководили строительством завода и соцгорода архитектор Яков Скуратовский и начальник «Челябметаллургстроя» Яков Рапопорт. Первый был эвакуирован из блокадного Ленинграда, взял довоенный проект планировки Металлургического района архитектора Ибрагима Гохблита, расчертил несколько улиц с домами для рабочих и «хмельницкий» бульвар. Второй был одним из руководителей ГУЛАГа. Он в 1944-м стал начальником управления строительства теперь уже «Челябметаллургстроя» и руководил постройкой нескольких заводских цехов, трамвайной линии, парка культуры и отдыха. Он также курировал возведение первых жилых домов с центральным отоплением. По архивным данным, этими домами как раз и являются немецкие трехэтажки на улице Социалистической. Немецкий городок в наши дни На сегодняшний день сохранилось 12 домов из 30. Оставшиеся трехэтажные здания находятся на улице Социалистической на четной стороне улицы — с 26 по 38 дом. Некоторые здания — одноподъездные, их строили для руководящего состава металлургического завода. Дома на два подъезда возводили для других сотрудников предприятия, в том числе для передовиков сталелитейного цеха. Часть домов спроектировали на 18, а часть — на 36 квартир. При этом изначально дома в немецком квартале считались элитными. В квартирах для начальства даже были комнаты для кухарок, которые впоследствии перестроили под ванные комнаты. За 70 лет существования немецкого квартала произошли и другие изменения. Так, печное отопление заменили центральным, а в 1960-х годах к домам подвели газ. Также со временем видоизменились и балконы. Свой первоначальный вид сохранили только фасады. Сейчас в немецком квартале живут как потомки работников металлургического комбината, так и обычные челябинцы. Ценность «маленькой Германии» Как утверждают челябинские краеведы и архитекторы, у домов — типичная немецкая планировка. Немецкий квартал они называют историческим местом, позволяющим окунуться в прошлое и увидеть, что было десятки лет назад. Краевед Юрий Латышев считает, что квартал — не удачное место для комплексного развития территории (КРТ). «Металлургический район — сомнительное место для нормальной жизни в Челябинске. С севера — завод ЧМК, с юга — ЧЭМК и ЧЦЗ. Считаю, людей из домов, если они желают, нужно переселять, а дома использовать для общественных целей», — сообщил Латышев. Также краевед Латышев отметил, что такой архитектуры нигде в России больше нет. Есть похожие дома в Калининграде и Калининградской области. Однако все равно можно найти отличия. И то, что привычно для бывшей немецкой территории, совершенно нехарактерно для Челябинска. Такого же мнения придерживается и продавец в магазине, что рядом с немецким кварталом. По мнению челябинки, комплексная застройка территории усугубит экологическую ситуацию, а снос квартала лишит Металлургический район неповторимого шарма, ведь по району так приятно гулять. Ценность квартала не раз признавали и архитекторы из других городов. А представители московского градостроительного института «Гипрогор», которые разрабатывали генплан Челябинска, тоже признавали ценность этого квартала. И говорили, что его обязательно надо сохранить. Почему немецкий квартал снесут несмотря на историческую ценность Как отметили в мэрии Челябинска, немецкий квартал входит в проект комплексного развития территорий (КРТ). Его снесут, а на территории построят новый крупный микрорайон с соцобъектами. При этом за снос квартала выступают многие его жители. Они утверждают, что в квартирах сложно жить — они разваливаются изнутри. Жители говорят о том, что дома были построены как временные жилища, и сегодня уже сильно обветшалые. Фундаментов у жилых зданий нет, деревянные перекрытия сгнили, в домах — сырость, трубы парят, а зимой холодно. «Дома в немецком квартале на ЧМЗ в Челябинске были построены как временные жилища. Строители вырывали небольшие траншеи, укладывали туда булыжники, камни, а сверху заливали ил, песок, все это мешали. То есть фундаментов нет, деревянные перекрытия сгнили, летом в квартирах постоянная сырость, зимой — холодно, а трубы парят. Во время ливней в крышах и вовсе образуются дыры», — негодует жительница дома в немецком квартале Светлана. Поэтому, несмотря на нетипичную завораживающую архитектуру, погружающую горожан и гостей города в прошлое, многие местные жители высказываются за снос квартала. Они согласны с решением властей и готовы к переезду.