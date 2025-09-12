Трамп: подозреваемый в убийстве Кирка задержан

Подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка задержан. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«Он задержан», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. По его словам, большая вероятность того, что именно этот человек причастен к преступлению. Президент подчеркнул, что правоохранительные органы провели «огромную работу», а задержанию способствовала информация, полученная от лица, близкого к подозреваемому.
Трагедия произошла вечером 10 сентября на территории Университета Юты. Чарли Кирк был застрелен снайпером с крыши одного из зданий университетского кампуса. После совершения выстрела злоумышленник скрылся с места преступления. В течение последующих суток подозреваемый находился в розыске, а расследование велось с привлечением федеральных и местных сил. Губернатор штата Юта Спенсер Кокс охарактеризовал произошедшее как «политическое убийство».
В ходе расследования департамент общественной безопасности штата Юта опубликовал новые изображения предполагаемого подозреваемого. Фотографии, зафиксированные камерами наблюдения вблизи места преступления, были размещены на официальной странице ведомства в социальной сети X. Глава штата Юта Спенсер Кокс ранее сообщил, что власти намерены ходатайствовать о применении смертной казни в отношении обвиняемого.
