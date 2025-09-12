Трамп: подозреваемый в убийстве Кирка задержан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задержанию способствовала информация, полученная от лица, близкого к подозреваемому
Задержанию способствовала информация, полученная от лица, близкого к подозреваемому Фото:
новость из сюжета
В США на митинге убили союзника Трампа Чарли Кирка, призывавшего отказаться от Украины

Подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка задержан. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Он задержан», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. По его словам, большая вероятность того, что именно этот человек причастен к преступлению. Президент подчеркнул, что правоохранительные органы провели «огромную работу», а задержанию способствовала информация, полученная от лица, близкого к подозреваемому.

Трагедия произошла вечером 10 сентября на территории Университета Юты. Чарли Кирк был застрелен снайпером с крыши одного из зданий университетского кампуса. После совершения выстрела злоумышленник скрылся с места преступления. В течение последующих суток подозреваемый находился в розыске, а расследование велось с привлечением федеральных и местных сил. Губернатор штата Юта Спенсер Кокс охарактеризовал произошедшее как «политическое убийство».

В ходе расследования департамент общественной безопасности штата Юта опубликовал новые изображения предполагаемого подозреваемого. Фотографии, зафиксированные камерами наблюдения вблизи места преступления, были размещены на официальной странице ведомства в социальной сети X. Глава штата Юта Спенсер Кокс ранее сообщил, что власти намерены ходатайствовать о применении смертной казни в отношении обвиняемого.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка задержан. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. «Он задержан», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. По его словам, большая вероятность того, что именно этот человек причастен к преступлению. Президент подчеркнул, что правоохранительные органы провели «огромную работу», а задержанию способствовала информация, полученная от лица, близкого к подозреваемому. Трагедия произошла вечером 10 сентября на территории Университета Юты. Чарли Кирк был застрелен снайпером с крыши одного из зданий университетского кампуса. После совершения выстрела злоумышленник скрылся с места преступления. В течение последующих суток подозреваемый находился в розыске, а расследование велось с привлечением федеральных и местных сил. Губернатор штата Юта Спенсер Кокс охарактеризовал произошедшее как «политическое убийство». В ходе расследования департамент общественной безопасности штата Юта опубликовал новые изображения предполагаемого подозреваемого. Фотографии, зафиксированные камерами наблюдения вблизи места преступления, были размещены на официальной странице ведомства в социальной сети X. Глава штата Юта Спенсер Кокс ранее сообщил, что власти намерены ходатайствовать о применении смертной казни в отношении обвиняемого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...