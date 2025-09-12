Губернатор Ямала и мэр Салехарда открыли обновленную школу искусств

В Салехарде 12 сентября губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и мэр окружной столицы Алексей Титовский открыли обновленную школу искусств. Мероприятие приурочено к 430-летию города, сообщает корреспондент URA.RU.

«Дмитрий Артюхов и Алексей Титовский открыли школу искусств. Событие приурочено к 430-летней годовщине Салехарда. На открытии присутствовал депутат госдумы Дмитрий Погорелый, герой СВО Артур Жумабаев, глава Волновахи Константин Зинченко и другие официальные лица», — сообщает корреспондент агентства с места событий.

