Губернатор Ямала и мэр Салехарда открыли обновленную школу искусств

Дмитрий Артюхов открыл детскую школу искусств
В Салехарде 12 сентября губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и мэр окружной столицы Алексей Титовский открыли обновленную школу искусств. Мероприятие приурочено к 430-летию города, сообщает корреспондент URA.RU.
«Дмитрий Артюхов и Алексей Титовский открыли школу искусств. Событие приурочено к 430-летней годовщине Салехарда. На открытии присутствовал депутат госдумы Дмитрий Погорелый, герой СВО Артур Жумабаев, глава Волновахи Константин Зинченко и другие официальные лица», — сообщает корреспондент агентства с места событий.
