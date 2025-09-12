В ХМАО медведь отобрал у сборщика мешок с шишками. Видео

Житель ХМАО встретил в лесу медведя, который отобрал у него шишки
Житель ХМАО встретил в лесу медведя, который отобрал у него шишки

Житель Югры стал участником необычной встречи: во время сбора кедровых шишек он наткнулся на медведя, который забрал у него полный мешок. Видео происшествия опубликовано в соцсетях.

«Шишка на исходе. Нахожусь в плену у топтыгина. С окончанием шишек закончится и моя жизнь», — иронизирует автор ролика, пока животное доедает его добычу. Несмотря на шутливый тон, момент, когда медведь закончил трапезу и направился в сторону сборщика, придал видео дополнительной напряженности.

