Житель ХМАО встретил в лесу медведя, который отобрал у него шишки
Житель Югры стал участником необычной встречи: во время сбора кедровых шишек он наткнулся на медведя, который забрал у него полный мешок. Видео происшествия опубликовано в соцсетях.
«Шишка на исходе. Нахожусь в плену у топтыгина. С окончанием шишек закончится и моя жизнь», — иронизирует автор ролика, пока животное доедает его добычу. Несмотря на шутливый тон, момент, когда медведь закончил трапезу и направился в сторону сборщика, придал видео дополнительной напряженности.
