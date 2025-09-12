США предложат G7 санкции против «Роснефти» и механизм изъятия активов РФ

Нефтяной сектор России может стать новой мишенью санкций США
Санкции против России вообще и Урала в частности
США могут предложить странам «большой семерки» создать законный механизм для изъятия российских замороженных активов. Вторым предложением может стать введение санкций против «Роснефти». Об этом пишет агентство Bloomberg.
