Спасение людей, звание полковника и клиническая смерть: интересные факты об Александре Розенбауме

Александр Розенбаум отмечает 74-летие 13 сентября 2025
Александр Розенбаум отмечает день рождения 13 сентября
Александр Розенбаум отмечает день рождения 13 сентября Фото:

Александр Розенбаум — российский автор-исполнитель, певец и поэт. Он является одной из знаковых фигур для поклонников авторской песни и шансона. Он написал свыше 500 песен, выпустил 22 книги, дважды женился и перенес клиническую смерть. 13 сентября музыканту исполняется 74 года. О его личной жизни и карьере — в материале — URA.RU.

Детство и юность: поступил в медицинский, но выбрал музыку

Александр Розенбаум родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде в семье врачей Якова Розенбаума и Софьи Миляевой. Они много работали, чтобы содержать семью, поэтому сам Александр с уважением вспоминал о родителях. 

"Из детства отчетливо сохранилось в памяти: я остаюсь дома с нянькой, а потом уже и сам за братом приглядываю, а папа и мама все время работают. И мне было понятно, что трудятся они очень тяжело", — передает его слова "7 Дней". 

Продолжая семейную традицию, свою профессиональную деятельность он начал в сфере медицины. После окончания школы он стал студентом первого медицинского института имени академика Павлова на специальность анестезиолога-реаниматолога. 

«Я не хотел быть врачом. Меня тянуло к природе, к путешествиям, к миру животных. Мечтал стать геологом, зоологом, географом, и планировал поступить в горный институт, но… Поскольку вырос среди медиков. Ноги сами понесли меня в медицинский", — рассказывал Александр. 

Однако вскоре Розенбаума отчислили, как он сам говорил, из-за «раздолбайства». Проработав некоторое время санитаром в отделении урологии, он решил восстановиться в институте. Начав обучение, он уже старался учиться хорошо. Окончив вуз, Розенбаум устроился работать врачом скорой медицинской помощи и занимал эту должность около шести лет.

Однако, выбирая между медициной и музыкой, он выбрал второе. По словам Александра, свой выбор он сделал не из-за жажды славы, а поняв, что ему есть что сказать своими песнями.

Джаз, рок-баллады, рок-н-ролл, романсы и блатные песни

Розенбаум начал выступать сольно в 1983 году
Розенбаум начал выступать сольно в 1983 году
Фото:

Александр Розенбаум начал свой путь как сольный исполнитель с концерта в Доме культуры МВД в 1983 году. Вопреки устоявшемуся мнению, его первые произведения, представленные широкой аудитории, не относились к жанру так называемых «блатных» песен. Основная часть раннего репертуара артиста была посвящена теме родного города и личным чувствам. Среди этих композиций — «Песня о Ленинграде», «Прогулки по Невскому», «Вальс на Лебяжьей канавке», «Ночной полет», «Дым любви» и «Теплый ветер лета».

Его даже назвали «ленинградским Высоцким», из-за чего Розенбаум очень переживал, не желая ни на кого походить. Широкую известность артисту принес цикл песен, созданных на основе «Одесских рассказов» Исаака Бабеля. Однако по-настоящему всесоюзная популярность пришла к нему после выхода композиции «Вальс-бостон» из альбома «Мои дворы» в 1986 году. Эта песня и сегодня остается одной из самых востребованных и регулярно звучит на его концертах по просьбам слушателей.

Особое место в творчестве музыканта занимает Великая Отечественная война. Это песни «Бабий Яр», «На Дороге Жизни» о блокадном Ленинграде, «А может, не было войны?» и «Я часто просыпаюсь в тишине».

В период 1990-х годов Александр Розенбаум создал композицию «Что-то здесь не так», в которой отразил свою гражданскую позицию относительно «эпохи перемен». К этому же времени относятся такие произведения, как «Воры в законе», «Стрелка» и «Транссибирская магистраль».

Отдельный цикл песен музыкант посвятил своему бультерьеру, который прожил с ним тринадцать лет. В память о питомце были написаны композиции «Лаки» и «Бультерьер». После потери собаки артист продолжительное время не решался завести новое животное, однако впоследствии стал хозяином американского бульдога по кличке Дон.

«В запои не уходил, но выпивал каждый день»: Розенбаум пережил клиническую смерть

В период расцвета популярности Розенбаум столкнулся с проблемой алкоголизма. Как рассказывал сам музыкант, через это проходили многие артисты. По его словам, в запои он не уходил, но выпивал каждый день. Однажды, во время пребывания в Сидне, у Александра остановилось сердце. 

"Да-да, произошла пресловутая клиническая смерть, которая длилась семь минут. К счастью, в тот момент вместе со мной был приятель, когда-то работавший фельдшером. Он моментально сориентировался, тут же вызвал «неотложку», а сам стал оказывать необходимую первую помощь", — рассказывал артист. 

Он признался, что после этой ситуации решил больше не употреблять алкоголь, так как посчитал это предупреждением свыше. Позже, в марте 2023 года, Александр Розенбаум перенес ложную операцию. У него обнаружили тромб. Операция прошла успешно.

Реанимировал солиста Малого оперного театра Пищаева

Розенбаум неоднократно спасал жизни людей
Розенбаум неоднократно спасал жизни людей
Фото:

Музыкант рассказывал, что вспоминать медицинские навыки ему приходилось и после ухода из этой сферы. Однажды Розенбаум реанимировал в самолете солиста Малого оперного театра Виктора Пищаева. Ему стало плохо, когда самолет еще не взлетел.

Розенбаум взял его, совершенно бездыханного, без сердцебиения, и начал «включать» сердце. Ему удалось «завести» его, и уже ожившего Пищаева передали подоспевшей «Скорой помощи». 

Также был случай, когда Розенбаум в течение шести часов реанимировал женщину во время полета самолета. «В течение шести часов выводил женщину из тяжелейшего гипертонического криза и помог, тем самым, авиакомпании не совершить аварийную посадку в чужой стране. За это меня поблагодарили и презентовали хороший коньяк», — рассказывал музыкант. 

Два брака Розенбаума

Первая супруга Розенбаума — студентка-однокурсница из медицинского института Татьяна. Этот брак продлился пять месяцев, после чего они развелись. Второй раз музыкант пошел в ЗАГС в 1975 году с Еленой Савшинской. Они познакомились в гостях у друзей их родителей и поняли, что учатся вместе.

"На следующий день мы с ней пошли в кино, а вскоре и поженились. Я к тому времени уже как-то остепенился и очень хотел ребенка. Кстати, исполнение моего желания не заставило себя ждать — Аня родилась через девять месяцев после свадьбы. Я мечтал о дочке. У нас же в семье сплошные мужики", — рассказывал артист. 

Когда Розенбаум решил сделать музыку своей профессией, жена поддержала его. Елене пришлось нелегко из-за частых гастролей мужа и его злоупотребления спиртным. Однако именно она помогла Розенбауму восстановиться после клинической смерти. Сам певец считает, что секрет счастливого брака — абсолютное понимание и прощение.

Дочь вышла замуж за иностранца

Дочь Александра Розенбаума, Анна Савшинская, замужем за израильским спортсменом-пловцом Тиберио Чаки. Пара познакомилась в Израиле и прожили там год, пока Тиберио заканчивал спортивную академию. В этом браке родились четыре сына. Сейчас вся семья живет в Санкт-Петербурге.

У Розенбаума четверо внуков

В семье дочери Анны воспитываются четверо детей, являющихся внуками Александра Розенбаума. Старший из них, Дэвид, появился на свет в 1999 году. Второго внука,

родившегося в 2005 году, назвали Александром в честь деда. В 2014 году семья пополнилась двойней — Дэниэлем и Энтоном.

Дэвид получает образование за рубежом и планирует построить карьеру в юриспруденции. Александр Розенбаум выражает одобрение выбору внука, отмечая схожесть их характеров и стремление Дэвида всегда докапываться до сути происходящего.

Недавно Дэвид и Александр приняли решение присоединить фамилию деда к своей, и теперь их полная фамилия — Чаки-Розенбаум. По мнению семьи, это способствует укреплению преемственности поколений.

Розенбаум имеет звание полковника

Розенбаум имеет звание полковника, не служив в армии
Розенбаум имеет звание полковника, не служив в армии
Фото:

Александр Розенбаум получил звание полковника, не служив в армии, благодаря традициям присвоения воинских званий в СССР. Тогда выпускники медицинских высших учебных заведений автоматически получали звание лейтенанта армии. В 2000 году Министерство обороны присвоило Розенбауму очередное воинское звание — полковник медицинской службы в запасе

При этом, начиная с 1987 года, он был во многих горячих точках. Сам певец рассказывает, что для эстрадного певца это не странно. «Во-первых я абсолютно убежден, что в прошлой жизни был кадровым военным. Когда надеваю форму, чувствую себя, как в домашнем халате. А во-вторых, на мой взгляд, музыкальная профессия не может быть препятствием к тому, чтобы находиться там, где идут боевые действия», — рассказывал Александр «7 Дней».

Розенбауму установлен памятник при жизни

Рядом с памятником на камне выгравирован текст песни
Рядом с памятником на камне выгравирован текст песни
Фото:

Памятник Александру Розенбауму установлен в Челябинске. Скульптура была открыта в 2004 году на пешеходной улице Кирова. Розенбаум изображен в образе ветерана Афганской войны, а рядом размещен высеченный в камне силуэт военного самолета «Черный тюльпан». Таким образом, памятник стал мемориалом, напоминающим о трагедии войны. Сам Розенбаум неоднократно подчеркивал, что это в первую очередь памятник не ему, а всем воинам-афганцам, чьи судьбы он увековечил в своих песнях. 

По данным «Комсомольской правды», скульптуру создавали не с натуры, а опираясь на фотоснимки артиста: ради этого скульптор приобрел все диски с его портретами. Фотографию макета памятника направили непосредственно Александру Розенбауму. Александр Яковлевич лично внес изменения в проект, скорректировав форму гитары.

Сколько песен и книг написал Розенбаум

Александр Розенбаум написал более 500 песен, выпустил 18 альбомов. Также он написал 22 книги, в том числе:

  • «Белая птица удачи. Стихи и песни» (2000);
  • «Дорога длиною в жизнь» (2011);
  • «Размышление на прогулке» (2009); 
  • «Летать — так летать!» (2009);
  • «Шуры и Шурики» (2015);
  • «Дом с видом на соль мажор. Моя гитара» (2015).

Награды Розембаума

  • «Российская Национальная Музыкальная Премия Виктория»;
  • Специальная премия «За уникальную гармонию песенной лирики и музыки»;
  • Премия Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства — за вклад в развитие отечественного музыкального искусства;
  • Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Альбомы, которые выпустил Розенбаум

  • «Мои дворы» (1989);
  • «Горячая десятка» (1994);
  • «На плантациях любви» (2016);
  • «Новые Песни» (2016);
  • «Казачьи песни» (1990);
  • «Транссибирская магистраль» (1999);
  • «Домашний концерт» (2016);
  • «Я вижу свет» (2005);
  • «Концерт в день рождения» (1996);
  • «Настоящий солдат» (2016);
  • «Посвящение посвящающим» (1999);
  • «Розовый жемчуг» (1995);
  • «Странная жизнь» (2016);
  • «Симбиоз» (2018);
  • «Вялотекущая шизофрения» (1994);
  • «Старая гитара» (2001);
  • «Эпитафия» (1986);
  • «Нарисуйте мне дом» (1986);
  • «Вдребезги» (2023);
  • «50 лучших песен» (2024).

