12 сентября 2025

Экс-мэр Салехарда прибыл для празднования юбилея города. Фото

Салехард празднует 430-летие
Салехард празднует 430-летие
новость из сюжета
Празднование юбилеев Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда в 2025 году

В Салехард (ЯНАО) прибыл Олег Демченко. Ранее он занимал пост главы окружной столицы. Экс-мэр присоединился к праздничным мероприятиям по случаю 430-летия города.

Демченко занимал пост мэра с 1997 по 2000 годы
Демченко занимал пост мэра с 1997 по 2000 годы
Фото:

«К празднованию 430-летия Салехарда присоединился бывший мэр города Олег Демченко. Он прилетел в столицу Ямала, чтобы разделить радость этого события с жителями», — сообщили власти Салехарда в telegram-канале.

Сам Демченко поделился, что в Салехарде прошли его лучшие годы. Для экс-мэра все в окружной столице «родное и близкое». Возглавлял окружную столицу с 1997 по 2000 годы.

