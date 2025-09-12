Салехард празднует 430-летие
новость из сюжетаПразднование юбилеев Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда в 2025 году
В Салехард (ЯНАО) прибыл Олег Демченко. Ранее он занимал пост главы окружной столицы. Экс-мэр присоединился к праздничным мероприятиям по случаю 430-летия города.
Демченко занимал пост мэра с 1997 по 2000 годы
«К празднованию 430-летия Салехарда присоединился бывший мэр города Олег Демченко. Он прилетел в столицу Ямала, чтобы разделить радость этого события с жителями», — сообщили власти Салехарда в telegram-канале.
Сам Демченко поделился, что в Салехарде прошли его лучшие годы. Для экс-мэра все в окружной столице «родное и близкое». Возглавлял окружную столицу с 1997 по 2000 годы.
